BinckBank lanceert pensioenbeleggen

BinckBank introduceert Binck Pensioen. Hierdoor kunnen klanten in Nederland vanaf vandaag via Binck fiscaal gunstig een pensioentekort wegwerken en extra vermogen opbouwen voor later. Met Binck Pensioen speelt BinckBank in op trends in de pensioenwereld waarbij steeds meer mensen voor een individuele pensioenopbouw gaan beleggen.

De veranderingen dwingen werknemers en zelfstandigen meer zelf - en zeker ook tijdig - zorg te dragen voor een toereikende oudedagsvoorziening. Via Binck Pensioen kan met een maandelijkse of jaarlijkse inleg (extra) pensioen worden opgebouwd. Niet lang geleden bouwden de meeste werknemers bijna automatisch een goed pensioen op via hun werkgever. Een situatie die niet alleen veranderd is door de verhoogde pensioenleeftijd en strengere pensioenregels, maar vooral door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de snelle groei van het aantal - doorgaans niet voor pensioen sparende - zelfstandige ondernemers. Zaken die momenteel opnieuw prominent op tafel liggen bij de Kabinetsformatie.

Vroeg beginnen

,,Zo'n driekwart van alle Nederlanders heeft te maken met een pensioentekort, maar tegelijk hebben weinigen zin daar tijd en geld in te steken. Met Binck Pensioen maken we dat via een volledig geautomatiseerd beleggingsproduct in een keer aantrekkelijk én gemakkelijk", aldus BinckBank-bestuursvoorzitter Vincent Germyns. "Eenvoud en gemak zijn van belang want mensen beschouwen pensioen als iets ingewikkelds dat ver in de toekomst ligt terwijl het juist cruciaal is zo vroeg mogelijk te beginnen. Mede hierom kun je bij ons al starten met een laag maandbedrag", voegt Germyns toe.

Geld reserveren voor extra pensioen was altijd al mogelijk, maar vaak ingewikkeld. BinckBank zorgt nu dat pensioenbeleggen eenvoudig en bovendien fiscaal gunstig kan. Door de achterliggende beleggingsaanpak volledig te automatiseren en gebruik te maken van kostenefficiënte indexfondsen blijven kosten voor de klant laag en het product eenvoudig. Zo wordt het beleggingsrisico automatisch afgebouwd naar mate de einddatum van het pensioen dichterbij komt.

Fiscaal voordeel

Behalve een eenvoudige mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen biedt Binck Pensioen, indien binnen de huidige fiscale regels (jaarruimte/ reserveringsruimte) wordt ingelegd, ook duidelijke belastingvoordelen. Naast de mogelijkheid van een jaarlijkse belastingaftrek voor geld dat via Binck Pensioen wordt ingelegd, is het vermogen dat zo op een geblokkeerde rekening wordt opgebouwd vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in Box3. De na de pensioendatum uit te keren lijfrente wordt pas vanaf dat moment belast.

Verbreding BinckBank

De introductie van pensioenbeleggen via Binck Pensioen past binnen de eerder gelanceerde strategie van BinckBank om zich te verbreden van een beleggersbank naar een bank voor meerdere vermogensopbouwoplossingen. In april werd daartoe ook al Binck Forward (online geautomatiseerde vermogensopbouw) gelanceerd en later dit jaar staat de introductie van Binck Sparen (internationaal spaarplatform) gepland.

Klik hier voor meer informatie over Binck Pensioen.