Tijdgebrek grootste zorg ondernemer

Te weinig tijd voor innovatie, te weinig tijd voor klanten, te weinig aandacht voor de strategie, het vinden van een balans tussen werk en privé en aandacht voor een gezonde leefstijl: het zijn de vijf dilemma's die ondernemers de meeste kopzorgen bezorgen. Dit blijkt uit onderzoek van De Amersfoortse.

De Amersfoortse heeft zo'n 1.000 ondernemers gevraagd naar hun grootste ondernemersdilemma's. Hieruit komt naar voren dat de meeste ondernemers vooral met tijdgebrek kampen.

De top-5 dilemma's waar ondernemers mee te maken hebben is:

- Structureel tijd inplannen of ik ben te druk met de dagelijkse gang van zaken

- Focus op bestaande of nieuwe klanten

- Tijd vrij maken om te sporten of alleen als ik tijd over heb

- Ik luister naar mijn lichaam als ik moe ben of ik ga door tot het werk af is

- Lange termijn of ik leef met de dag

Tijdgebrek

Het tijdgebrek onder ondernemers uit zich op verschillende manieren. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan 15% of minder van zijn tijd te besteden aan innovatie, terwijl voor slechts 40% dit ook de gewenste tijd is die ze aan innovatie willen besteden. Ondernemers zouden ook meer tijd aan nieuwe klanten willen besteden. Slechts één op de vijf ondernemers heeft een langetermijnstrategie voor de komende één tot drie jaar. Volgens een kwart van de ondernemers is de grootste uitdaging bij het opstellen van een lange termijn strategie de drukte van de dag.

Levensstijl

Vier op de vijf ondervraagden geeft aan een gezonde levensstijl te hebben. De ondernemers vinden van zichzelf dat ze voldoende gezond eten en op regelmatige tijden, ze sporten voldoende om fit te zijn en ze luisteren naar eigen zeggen naar hun lichaam als ze moe zijn. En hoewel ondernemers aangeven dat ze het altijd druk hebben en gemiddeld 58 uur per week werken, is 9 van de 10 ondervraagden echter wél tevreden met de balans tussen werk en privé.

Frank Romijn, directeur AOV bij De Amersfoortse (een merk van a.s.r.): 'Ondernemers vinden het niet erg om veel werk te verzetten en lange dagen te maken. Maar dat is ook hun valkuil. Ze negeren fysieke en mentale signalen die aangeven dat ze roofbouw plegen op lichaam en geest. Vaak wordt pas te laat aan de bel getrokken. De Amersfoortse heeft als ondernemersverzekeraar tientallen jaren ervaring met het voorkomen en oplossen van arbeidsongeschiktheid. Ons preventieprogramma richt zich op gezondheidspreventie en ondernemerschap. Met het ondernemersprofiel, het ondernemingsprofiel en de persoonlijke gezondheidscheck bieden we ondernemers de helpende hand om door te kunnen gaan.'

Voor een samenvatting van het onderzoek: www.amersfoortse.nl/dilemma