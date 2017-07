Knab voordeligste ZZP-betaalrekening

De zakelijke betaalrekening van Knab is door MoneyView uitgeroepen tot de voordeligste ZZP-betaalrekening in 2017. Het is voor het vierde jaar op rij dat Knab de maximale score van vijf sterren voor het onderdeel 'Prijs' bij zakelijke betaalrekeningen in de wacht sleept. Het onderzoek naar zakelijke betaalrekeningen door het onafhankelijk benchmarkinstituut MoneyView is dit jaar toegespitst op de zzp'ers.

De hoge score van Knab wordt door MoneyView als volgt uitgelegd: "Knab scoort goed op de hoogte van de pakketkosten, kosten voor een creditcard en abonnementskosten voor internetbankieren. Daarnaast kent Knab een creditrente en is er sprake van een uitgebreide tariefvrije voet. Knab staat hiermee reeds een aantal jaren achtereen stabiel op 5 sterren wat betreft haar prijsstelling."

725 euro goedkoper per jaar

De Voordeelcalculator van Knab zelf, inmiddels al bijna 80.000 keer ingevuld, wijst uit dat een zakelijke klant gemiddeld 725 euro per jaar goedkoper uit kan zijn bij Knab dan bij andere banken. Dit bedrag is gebaseerd op de door de respondenten ingevulde data en de daaruit voortvloeiende resultaten. Knab vraagt geen bijdrage voor de creditcard en is er geen aparte prijs voor internetbankieren.

Robbert Bakker, CEO van Knab: "Het is heel erg mooi om deze erkenning te krijgen van een onafhankelijk instituut als MoneyView, maar het is nog mooier te zien dat 93% van onze zakelijke klanten aangeeft tevreden te zijn met Knab.