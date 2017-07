Goedkope arbeidsongeschiktheidsvoorziening zzp'ers SharePeople

De 1 miljoen zzp'ers in Nederland kunnen zich nu op een nieuwe manier indekken tegen arbeidsongeschiktheid. Het gaat om SharePeople, een platform waarmee de zzp'ers hun risico's voortaan onderling met elkaar delen. Zo blijven de premies extreem laag, al vanaf 10 euro per maand.

De startup wil op termijn een volwaardig alternatief bieden voor allerlei soorten verzekeringen. Uitgangspunt is om mensen onderling de risico's te laten delen. Als eerste pakt SharePeople de dure arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers aan. Een kwart van de zzp'ers komt in financiële problemen als ze langer dan twee maanden ziek zijn. Met SharePeople is dat risico gemakkelijk en goedkoop op te vangen.

Extreem lage kosten

"Als er geen zieken zijn, dan kost SharePeople slechts een tientje per maand. Wanneer er 5 procent of meer deelnemers ziek zijn, dan lopen de kosten op tot maximaal 125 euro per maand", vertelt Cosmas Blaauw, mede-oprichter van SharePeople. Hij verwacht niet dat het zo'n vaart zal lopen. "Het gemiddelde ziekteverzuim onder zzp'ers ligt op nog geen 2 procent. En om elkaar fit en gezond te houden, bieden we de zzp'ers in het netwerk tips." SharePeople verwacht met deze aanpak het ziekteverzuim rond 1 procent te kunnen houden. De kosten voor deelnemers blijven daarmee extreem laag. Reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kosten al snel meer dan 2000 euro per jaar.

Startupbootcamp

SharePeople is één van de deelnemers aan Startupbootcamp Smart City & Living 2017. Vandaag (donderdag) is het Demo Day en presenteren oprichters Cosmas Blaauw en Rutger Abbink hun risk-sharing platform aan het publiek. "De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van het platform en is de dienstverlening met zo'n veertig zzp'ers getest", vertelt Abbink. "Het eerste product dat we nu lanceren is een 'one-size-fits-all-arbeidsongeschiktheidsvoorziening' voor maximaal twee jaar. Ook startende zzp'ers kunnen aan SharePeople deelnemen."

Innovatiepartners bunq en Capability

Om de betalingen snel en goed af te handelen, werkt SharePeople samen met internetbank bunq. Zo wordt er gebruik gemaakt van hun open API-techniek. Bij SharePeople lopen de betalingen rechtstreeks vanuit het netwerk naar degene die ziek is. Een systeem dat zorgt voor lage overheadkosten en minder fraudegevoeligheid dan een verzekering. Je hebt immers een gezicht bij de persoon aan wie je betaalt en vaak ken je deze zieke ook nog persoonlijk. Daarnaast heeft SharePeople samen met arbodienstverlener Capability een speciale dienst ontwikkeld om zzp'ers te begeleiden bij ziekte. Tevens kan Capability zzp'ers begeleiden om ziekte te voorkomen.

Startupbootcamp

Samen met 9 andere startups is SharePeople eind april uit meer dan 400 startups geselecteerd om deel te nemen aan Startupbootcamp Smart City & Living 2017. Dit zeer succesvolle en intensieve accelerator-programma helpt startups om in drie maanden tijd grote stappen vooruit te maken. De begeleiding wordt niet alleen verzorgd door Startupbootcamp zelf, maar ook door een groot aantal mentoren en bedrijven die aan Startupbootcamp verbonden zijn. "Ondanks dat we dachten een redelijk ervaren team te zijn, is onze eigen leercurve de afgelopen drie maanden enorm geweest. Hierdoor kunnen we SharePeople nog beter laten aansluiten op de behoefte in de markt en onze groei sneller realiseren. Maar het is natuurlijk ook gewoon een geweldige ervaring om zo intensief met startups uit heel Europa samen te werken", aldus Blaauw.

Toekomstplannen

SharePeople start nu met een 1-size-fits-all arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp'ers, maar in de toekomst is het platform ook heel goed in te zetten om andere risico's met sociale netwerken te delen. Dat hoeven niet alleen netwerken van zzp'ers te zijn. "Onze financiering doen we via een drie-traps-raket. De eerste fase hebben we zelf gefinancierd. De komende maand gaan we via Leapfunder financiering ophalen, ook om zo onze deelnemers in staat te stellen mede-eigenaar te worden van SharePeople", zegt Abbink. "Voor de fase daarna zoeken we een financier die ons helpt om verder te groeien als risico-deel-platform." Totaal denkt SharePeople zo'n 250.000 euro nodig te hebben om de groeiplannen te kunnen realiseren.