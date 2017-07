9,6 miljoen Nederlanders chatten dagelijks via WhatsApp

12,1 miljoen Nederlanders hebben WhatsApp op hun smartphone geïnstalleerd. Ruim drie kwart hiervan (9,6 miljoen) gebruikt de app dagelijks om berichten te sturen. Snapchat wordt dagelijks door 2,1 miljoen Nederlanders gebruikt, zo blijkt uit de meest recente versie van het Dutch Apps Market rapport van Telecompaper.

90 procent van alle Nederlanders (12-80 jaar) met een mobiele telefoon heeft momenteel een smartphone, 2,5 jaar geleden lag dit nog op 81 procent. De groei komt voornamelijk van de groep 50-plussers. Bij de jongere generaties lag penetratiegraad van smartphones eerder al rond of boven de 90 procent.

WhatsApp gemeengoed

Ruim 90 procent van smartphone-bezitters heeft WhatsApp geïnstalleerd, ruimt 12,1 miljoen. De messaging-dochter van Facebook is inmiddels zodanig gemeengoed geworden, dat er geen verschillen gevonden kunnen worden tussen ouderen of jongeren, mannen of vrouwen en hoog of laag opgeleiden. 9,6 miljoen Nederlanders gebruiken de app dagelijks om berichten te sturen. Het aantal dat minimaal eens per week de app gebruikt om een bericht te sturen, ligt nog hoger: 11,3 miljoen. Behalve voor het sturen van berichten kan WhatsApp ook gebruikt worden om mee te bellen. Degenen die app hiervoor gebruiken, bellen gemiddeld 17 minuten per week. Het aantal belminuten via WhatsApp is gelijk aan dat van vorig jaar. Een verklaring voor het gebrek aan groei kunnen de ongelimiteerde belbundels zijn die tegenwoordig vaak bij (grotere) databundels inbegrepen zitten.

Snapchat groeit sterk onder vrouwen

Het gebruik van Snapchat kan het niet tippen aan WhatsApp. De berichten-app wordt dagelijks door 2,1 miljoen Nederlanders gebruikt. Dat komt neer op 60 procent van het totaal aantal van 3,5 miljoen Nederlanders die de app op hun telefoon hebben staan. Het zijn vooral jongeren die de app hebben geïnstalleerd. 83 procent van de 12-19 jarigen heeft de app gedownload, tegenover 5 procent van de 50-plussers. Na een korte periode van stagnatie in de groei, stijgt de penetratie van Snapchat weer. De groei is het sterkst onder vrouwen. Had in januari 2015 nog 17 procent van de mannen en vrouwen Snapchat op zijn of haar smartphone staan, in juni 2017 is dit gestegen tot 25 procent van de mannen en 30 procent van de vrouwen.

77 procent gebruikt Facebook app dagelijks

WhatsApp wordt ook vaker gebruikt dan Facebook. 7,1 miljoen Nederlander gebruiken de app van Facebook minimaal één keer per dag, dat is 77 procent van het totaal van 9,2 miljoen mensen dat de app op hun smartphone heeft. Hiermee ligt het procentuele gebruik van de sociale-netwerkapp veel hoger dan dat van rivaal Pinterest. Deze laatste app is vooral populair onder vrouwen, 28 procent van hen heeft de app op haar smartphone staan, tegenover 6 procent van de mannen. Toch groeit het percentage bij beide geslachten nog door en staat de app momenteel op 2,2 miljoen smartphones. 680.000 Nederlanders gebruiken de app dagelijks, dat is bijna een derde van de personen die de app op hun smartphone hebben staan.