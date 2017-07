Centraal Beheer en Geldvoorelkaar.nl gaan geldvragers wijzen op het financiële risico van overlijden voor nabestaanden. Met een overlijdensrisicoverzekering willen partijen de financiële zekerheid voor de geldvrager en nabestaanden vergroten. En daarmee krijgt ook de gelduitlener, in geval van overlijden van de geldvrager, zijn geld terug.

Dit is de eerste stap in een unieke samenwerking tussen de verzekeraar en het grootste crowdfundingplatform van Nederland.

Helpen met financiële zekerheid

Pieter Louter, directievoorzitter Centraal Beheer: "Bij crowdfunding zijn zowel ondernemers (MKB) als particulieren betrokken. Dat past goed bij onze coöperatieve wortels. Bij onze zakelijke klanten zien we dat deze vorm van financiering een steeds grotere vlucht neemt. Tegelijkertijd zien we ook dat steeds meer particuliere klanten investeren via crowdfunding. Wij zien daarin ook voor ons een rol weggelegd. Graag helpen wij mensen met het regelen van hun financiële zekerheid. Daarom attenderen wij geldvragers nu met Geldvoorelkaar.nl op het risico van overlijden. Maar je kunt ook denken aan het risico van arbeidsongeschiktheid of andere bedrijfsrisico's."

Martijn van Schelven, medeoprichter van Geldvoorelkaar.nl: "Crowdfunding is een financieringsinstrument dat sterk in opkomst is. Meer en meer wordt er gekeken naar mogelijkheden om risico's voor zowel geldvragers als investeerders te verkleinen. Met Centraal Beheer als verzekeraar zijn we in staat om op een gedegen manier potentiële risico's op meerdere vlakken te verkleinen. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een extra toegevoegde waarde bieden aan onze klanten en dat deze samenwerking in grote mate bijdraagt aan de verdere professionalisering van crowdfunding."

Meer informatie over 'Overlijdensrisicoverzekering, financiële zekerheid bij crowdfunding' is te vinden middels deze link .