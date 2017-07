AFM wil duidelijkheid over verschillen tussen sparen en beleggen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet momenteel veel reclames waarbij beleggen wordt gepresenteerd als alternatief voor sparen. De AFM wil dat aanbieders van beleggingsproducten duidelijk zijn over de verschillen tussen sparen en beleggen en dat de risico’s worden benoemd.

Vanwege de lage rentestand worden spaarders in veel reclames aangespoord met hun spaargeld te gaan beleggen. Er worden bijvoorbeeld vergelijkingen gemaakt tussen het rendement op beleggingen en de spaarrente, waarbij onvoldoende duidelijk wordt wat de verschillen tussen de 2 typen producten zijn.

Verschil in risico

De AFM vindt het belangrijk dat er in deze reclames duidelijk wordt gemaakt wat de risico’s van beleggen ten opzichte van sparen zijn. De waarde van beleggingen kan immers fluctueren waardoor een belegger zijn inleg ook kan verliezen. De AFM wil dat consumenten op basis van de juiste uitgangspunten een keuze maken voor een type product of dienst en wijst aanbieders van beleggingsproducten er daarom op dat de informatie in reclames correct en duidelijk moet zijn. Vergelijkende reclames mogen een consument niet misleiden. De informatie moet daarbij op een begrijpelijke, vindbare en evenwichtige wijze worden gepresenteerd. Voor misleidende reclames kan de AFM een maatregel opleggen.

Meer weten over waar u op kunt letten als u gaat beleggen? Lees de checklist beleggen van de AFM.