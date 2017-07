Betaaltermijnen overheid verbeteren dankzij MKB-Nederland

'Ondernemers klaagden de afgelopen jaren steen en been bij MKB-Nederland over trage betalingen door overheden. Ze moesten tot soms wel tot 60 dagen wachten op hun geld waardoor de liquiditeit - en soms zelfs de continuïteit van mkb-bedrijven - in gevaar kwam. Gelukkig is er inmiddels een duidelijke verbetering zichtbaar’.

Zo blijkt uit het nieuwste onderzoek dat de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 'Sinds we het onderzoek zijn gestart in 2010 zijn de prestaties jaar op jaar verbeterd, maar tevreden zijn we nog niet', aldus de ondernemersorganisatie.

Verbetering

De overheid is rekeningen van ondernemers beter gaan betalen. 43% van de gemeenten betaalt gewoon keurig 90% van de rekeningen binnen dertig dagen. Een grote groep volgt met tussen de 85 en 90% van de rekeningen op tijd. Teleurstellend is volgens MKB-Nederland dat -volgens het nieuwste onderzoek- ruim 70 gemeenten er in een derde van de gevallen nog altijd niet in slagen om binnen 30 dagen te betalen. Terwijl gemeenten dit inmiddels zelfs wettelijk verplicht zijn. Zo betaalt de gemeente Haarlemmerliede bijvoorbeeld nog altijd pas met gemiddeld 59 dagen en de gemeente Barneveld pas na 44 dagen. ‘Een kwalijke zaak waar nog altijd verbetering in moet komen’, aldus MKB-Nederland.

MKB voert sinds 2009 actie

De overheid is voor veel bedrijven een belangrijke opdrachtgever. Lange betaaltermijnen passen daarbij niet bij de voorbeeldfunctie die de overheid heeft. Sinds 2009 doet MKB-Nederland daarom jaarlijks onderzoek naar het betaalgedrag van gemeenten. De uitkomsten zijn te vinden op www.snellerbetalen.nl. Deze methode van naming and shaming blijkt effectief. Jaar op jaar verbetert het betaalgedrag van gemeenten. Met naming and shaming wil de ondernemersorganisatie goed presterende gemeenten een pluim geven en traag betalende overheden aansporen hun gedrag snel te verbeteren. Ook weten ondernemers zo op voorhand waar zij aan toe zijn als zij voor een bepaalde gemeente werk uitvoeren. Inmiddels heeft de minister van Economische Zaken het onderzoek van MKB-Nederland omarmd en ook cijfers over het betaalgedrag van het Rijk en de provincies toegevoegd.

betaalme.nu

MKB-Nederland maakt zich ook hard voor korte betaaltermijnen tussen ondernemingen onderling. Immers is naast het betaalgedrag van overheden ook een vlotte afhandeling van rekeningen tussen ondernemingen erg belangrijk. Op het platform www.betaalme.nu beloven grote ondernemingen die zich aansluiten dat zij kleine leveranciers binnen 30 dagen betalen. Deze aanpak heeft direct een positieve invloed op de liquiditeit in het mkb en maakt een 30 dagen betaaltermijn tot norm.