Nederland kan veel meer uit potentieel van medewerkers halen

Organisaties in Nederland kunnen het potentieel van hun medewerkers veel beter benutten. Slechts 12% van de medewerkers in Nederland geeft aan dat de werkgever het beste uit hen haalt. Deze medewerkers werken bij -wat Integron noemt- topperformers. Het zijn die organisaties die de basis meer dan op orde hebben en medewerkers succesvol verbinden met waar de organisatie voor staat en gaat.

Bijna 40% van de werkenden werkt bij een werkgever die niet of nauwelijks het beste uit hun medewerkers weet te halen. “Er is werk aan de winkel”, concludeert Integron-directeur Stephan van Gelder na duiding van de cijfers uit het achtste editie van het werkbelevingsonderzoek dat Integron jaarlijks uitvoert onder 4000 werkenden en een representatief beeld geeft van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Loyaliteit

Het deel van de medewerkers dat hun organisatie als werkgever in sterke mate aanbeveelt blijft steken op 19%. Daar staat tegenover dat 33% dit in zwakke mate of niet doet. Van Gelder: “Waar organisaties in het bijzonder alert op moeten zijn, zeker in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, is dat 28% van plan is om in het komende jaar te solliciteren naar een baan bij een andere organisatie”. Net als bij de intentie om de werkgever aan te bevelen is er een grote groep die te verleiden is met een baanaanbod dat gelijk is aan hetgeen de medewerker nu heeft. Twee op de vijf werkenden kiest voor die nieuwe baan. “Niet alleen het medewerkerpotentieel is dus een zorg, datzelfde geldt voor hun loyaliteit”.

Werkdruk

Mogelijk is de ervaring van werkdruk een verklarende factor voor het beperkt ontsluiten van medewerkerpotentieel. Bijna een derde (32%) geeft aan dat de werkdruk te hoog is. Bij medewerkers die ouder worden en langer in dienst zijn is het niveau van werkdruk nog hoger. “Deze groep bulkt van de kennis en ervaring. Organisaties die deze mensen op de juiste wijze inzetten halen veel meer uit hun medewerkers. Menselijk kapitaal is überhaupt het waardevolste dat er is voor elke organisatie die een topperformer wil zijn of worden”.

De gemiddelde tevredenheid van werkend Nederland is een 6.7. Dit wijst op een daling van tevredenheid, want in 2016 was deze score nog 7.0. Onder de dalingen die deze trend veroorzaken, zijn het werkplezier en de voldoening die men uit werk haalt. De vraag wat er goed gaat in het organiseren van werkbeleving is na al de bovenstaande constateringen te rechtvaardigen: “De gemiddelde werkgever biedt een organisatie waarin werkzekerheid, een prettige werkomgeving en voldoening geen gegeven blijken. Zij kunnen veel leren van de topperformers, omdat medewerkers zich daar meer verbonden voelen met de koers van de organisatie, betere communicatie en samenwerking ervaren en waardering van de leidinggevende krijgen”. Voldoening is dan natuurlijk in het bereik. “De medewerker slaagt er bij topperformers vaker in het beste van zichzelf te geven en het enthousiasme en de loyaliteit zijn er sterker aanwezig. Tel uit je winst”.

Meer en meer organisaties begrijpen dat de basis op orde moet zijn om het collectief presteren naar een hoger niveau te brengen. “In gesprekken met organisaties die hun medewerkerpotentieel onvoldoende benutten, haal ik vaak voorbeelden van onze klanten aan die hier succesvol aan hebben gewerkt om te illustreren dat verbetering mogelijk is. En verbetering is mogelijk,” besluit van Gelder.

Over Integron

Integron is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van klant-, medewerker- en intern klantonderzoek. Integron weet hoe belangrijk klanten en medewerkers voor organisaties zijn. Integron biedt onderzoek en inzicht en informeert en activeert organisaties om het beste uit klant en medewerker te halen. Het bureau is lid van ESOMAR, een wereldwijde organisatie voor marktonderzoekers en MOA (MarktOnderzoekAssociatie).