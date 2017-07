Scildon start ORV-campagne

Scildon is een campagne gestart gericht op financieel adviseurs. Het thema van de campagne is: De ORV die u zichzelf zou adviseren. De adviseurs die met Scildon samenwerken worden gestimuleerd de overlijdensrisicoverzekering vooral te blijven zien als een belangrijk adviesproduct voor de consument. Via de campagne worden de adviseurs ook gewezen op de verschillende online tools die Scildon heeft ontwikkeld om het ORV-advies toegankelijker te maken.

Beschikbare tools

Scildon biedt adviseurs meerdere online tools waarmee de consument zelf inzicht creëert in de nabestaandenvoorziening die nodig is. Daarmee ontstaat een startpunt voor een adviesgesprek. Het advies en bemiddelingsproces verloopt daarna sneller omdat een deel van de analyse al online gemaakt is.

Het gaat om de volgende tools:

- de Risico-scanner. Deze digitale tool helpt de consument snel inzicht te krijgen in de extra financiële lasten als één van de kostwinners overlijdt.

- de Premie-checker. Klanten krijgen snel inzicht in het financieel voordeel, over de volledige looptijd, bij het oversluiten van een bestaande ORV naar een nieuwe ORV.

- de PartnerPensioen-calculator. Deze kan gebruikt worden om de effecten op het partnerpensioen inzichtelijk te maken, die het gevolg zijn van de maatregelen uit 2015 die leiden tot een aftopping van de opbouw van ouderdomspensioen.

Meer ruimte voor hybride advies

"De overlijdensrisicoverzekering is in basis een overzichtelijk product", aldus Michel van Dam commercieel directeur Scildon. "Bij het bepalen van de hoogte van de te verzekeren som en de vorm waarin de verzekering wordt afgesloten is goed advies echt belangrijk. Het hybride model waarbij adviseurs online services combineren met persoonlijk advies, maken het advies bereikbaar voor iedereen. Het bij de consument onder de aandacht brengen van de noodzaak om zelf maatregelen te nemen om de financiële gevolgen bij calamiteiten op te vangen én het helpen van de consument om de juiste behoefte aan financiële middelen in de loop van de tijd te bepalen, blijft een belangrijke taak van de onafhankelijk financieel adviseur", aldus Michel van Dam.