Gemiddelde hypotheekrente na ruim een jaar weer boven de 2%

In mei 2016 doorbrak de belangrijkste gemiddelde hypotheekrente, die van 10 jaar vast met NHG, de grens van 2%. Eind oktober werd de laagste stand ooit bereikt (1,73%). Voor en na het aantreden van Donald Trump steeg het gemiddelde in twee maanden tijd met ongeveer 0,15%-punt, maar bleef vervolgens de eerste helft van 2017 op datzelfde niveau.

Onrust

De onrust onder beleggers begin deze maand, over het mogelijk vervroegd afbouwen van het opkoopprogramma van de ECB, maakte een eind aan dit evenwicht: bijna alle geldverstrekkers hebben de afgelopen weken meerdere malen de hypotheekrente verhoogd. Als gevolg hiervan steeg het gemiddelde 10-jaarstarief (NHG) met ruim 0,10%-punt en kwam deze week na een dik jaar weer boven de grens van 2% uit.

Kapitaalmarkt

Afgelopen donderdag maakte de ECB bekend dat het opkoopprogramma niet extra wordt aangepast. ECB-president Mario Draghi gaf aan dat de centrale bank sowieso tot december maandelijks 60 miljard euro zal blijven steken in de financiële markten. De basis van de hypotheekrente, de rente op de kapitaalmarkt, is overigens sinds twee weken weer licht aan het dalen. Dit komt mede door een toespraak van Janet Yellen, voorzitter van het Amerikaanse stelsel van centrale banken (Fed). Zij is bezorgd over de aanhoudend lage inflatie en voorziet dat de rente daardoor slechts vertraagd zal gaan oplopen.

Aankomende verlagingen

Geldverstrekkers MUNT Hypotheken en Woonfonds verlagen komende week de hypotheekrente alweer. Wellicht een signaal dat de stijging ten einde is.

Bron: Hypotheekshop