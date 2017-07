Onderzoek: helft zzp’ers wil nieuwe rechtsvorm

Bijna de helft van de zzp’ers (49%) vindt dat er een nieuwe rechtsvorm moet komen voor de zzp’er. Een groot deel van deze groep vindt verder dat de overheid dan ook moet faciliteren dat de zzp’er individueel zijn sociale voorzieningen moet kunnen regelen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.197 zzp’ers.

De fiscale- en sociale status van de zzp’er houdt de gemoederen in politiek Den Haag al langere tijd bezig. Vanuit verschillende hoeken wordt gepleit voor een eigen rechtspositie voor de zelfstandig ondernemer, die meer duidelijkheid zou moeten geven aan zzp’ers en opdrachtgevers. 49 procent van de zzp’ers blijkt ook voorstander te zijn van een eigen rechtsvorm, zoals bijvoorbeeld de ‘zelfstandig opdrachtnemer’. Het zijn voornamelijk de oudere zzp’ers die graag een nieuwe rechtsvorm zien; voorstanders van de nieuwe rechtsvorm hebben een gemiddelde leeftijd van 54 jaar.

“Een nieuwe rechtsvorm ‘Zelfstandig Opdrachtnemer’ is de best denkbare oplossing voor vraagstukken rond de inzet van zzp’ers. Een oplossing met respect voor het arbeidsrecht en niet concurrerend met welke werknemer dan ook,” aldus Wessel Sr. van Alphen van De Staffing Groep. “De huidige wetgeving bepaald wanneer iemand werknemer is, maar niet wanneer iemand ondernemer is. De ene zzp’er is de andere niet. Er zijn legio zzp’ers die volgens de huidige wetten geen werknemer zijn, maar er zijn evenzovele zzp’ers die juridisch wel als werknemer worden gezien en dus in loondienst moeten. Dit terwijl zij dat helemaal niet willen. Het is een grijs gebied dat voor veel onduidelijkheid en onzekerheid zorgt.”

Sociale zekerheden

Sociale zekerheden voor zzp’ers doen ook tijdens de kabinetsformatie het stof weer opwaaien. Waar verschillende partijen zzp-verzekeringen verplicht willen maken, is een meerderheid van de formerende partijen hier nog altijd tegen. Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de zzp’ers (77%) vindt dat de overheid bij een nieuwe rechtsvorm ook moet faciliteren dat de zzp’er sociale zekerheden individueel moet kunnen regelen.

Zo zou een groot deel pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen willen, waarbij de opdrachtgever een opslag bovenop het tarief van de ‘zelfstandig opdrachtnemer’ betaalt. 23 procent van de zzp’ers is het hier echter niet mee eens, en vindt dat de overheid zich niet met dit soort zaken moet inlaten. Zij zijn van mening dat de zelfstandige een eigen verantwoordelijkheid heeft om risico’s op te vangen. Het zijn voornamelijk zzp’ers met een hogere omzet die de eigen verantwoordelijkheid van de zelfstandige voorop stellen.

Over ZZP Barometer

Het onderzoeksresultaat is tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.197 respondenten. ZZP Barometer is de onafhankelijke en structurele onderzoeksmonitor van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als hét naslagwerk en de nieuwsbron van zzp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en andere zzp-marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door haar partners. Nederland telt meer dan 1,1 miljoen zzp’ers (KvK, juli 2017).