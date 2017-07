Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen eind juni 2017 op 101,9%

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9%. Daarmee lag deze dekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren en wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

De dekkingsgraad is gebaseerd op dagelijkse marktinformatie in het tweede kwartaal van 2017 en gestegen met 1,5 procentpunt naar 106,5%. Precies een jaar geleden was deze dekkingsgraad 96,6%.

Stijging van de rentetermijnstructuur

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds. De totale waarde van de pensioenverplichtingen daalde in het tweede kwartaal met EUR 21,2 miljard naar EUR 1208,1 miljard eind juni. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de rentetermijnstructuur waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend. Zo steeg in het tweede kwartaal voor een looptijd van 30 jaar de rente met bijna 13 basispunten. Deze stijging was minder hoog dan die van het eerste kwartaal van 2017, toen de rente voor dezelfde looptijd met ruim 40 basispunten steeg. De waarde van de beschikbare middelen nam in het tweede kwartaal af met EUR 4,1 miljard naar EUR 1286,1 miljard.

Wisselend beeld aandelen

Door de stijging van de kapitaalmarktrente nam de waarde van staatsobligaties en bedrijfsobligaties gemiddeld genomen af. De aandelenindices lieten in het tweede kwartaal van 2017 een wisselend beeld zien. Zo daalde de AEX-index met 1,8 procentpunt en steeg de Dow Jones-index met 3,3 procentpunt. Uiteindelijk resulteerde dit in een afname van de waarde van de beschikbare middelen van pensioenfondsen in het tweede kwartaal. De daling van de waarde van de pensioenverplichtingen was omvangrijker dan die van de beschikbare middelen, hetgeen resulteerde in een stijging van de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor de meeste pensioenfondsen ligt deze op of iets boven de 104,2%. Van 37% van de pensioenfondsen ligt de beleidsdekkingsgraad momenteel onder het wettelijk vereiste minimum. Bij deze pensioenfondsen waren eind juni circa 3,8 miljoen actieve en circa 2,2 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Pensioenfondsen moeten daarnaast voldoen aan een wettelijk vastgestelde vereiste dekkingsgraad. De hoogte van deze vereiste dekkingsgraad is afhankelijk van de risico’s die een pensioenfonds loopt met zijn beleggingsbeleid. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad ligt moeten een herstelplan opstellen (en dat plan jaarlijks herzien) waarin ze aangeven welke maatregelen zij zullen treffen om hun financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval neemt het pensioenfonds daarbij een kortingsmaatregel op. Per ultimo 2016 hebben 181 pensioenfondsen en collectiviteitkringen een herstelplan ingediend.

