Acties NZa voor vergroten transparantie zorgverzekeraars

Als vanaf medio november de nieuwe premies bekend zijn, kunnen consumenten weer een nieuwe zorgverzekering kiezen. Dit kan tot 31 januari. Om een afgewogen keuze te maken, is toegang tot juiste, volledige en vergelijkbare informatie nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet daar voortdurend op toe. Komende tijd staan er diverse acties op stapel.

De NZa gaat dit jaar op meerdere momenten na of de informatie op de websites van zorgverzekeraars juist, volledig en vindbaar is. Dit zal éérder gebeuren dan in voorgaande jaren, toen de controles vooral in de overstapperiode plaatsvonden hadden. De NZa benadrukt hiermee het belang van transparantie, ook buiten de overstapperiode die van half november tot eind januari duurt. Ook de telefonische informatievoorziening wordt bekeken. Bij zorgverzekeraars die vorig jaar onvoldoende scoorden wordt opnieuw een ‘mystery call onderzoek’ gedaan. Om na te gaan of antwoorden op vragen van consumenten juist zijn. Zonder juiste informatie kan een verzekerde mogelijk een verkeerde keuze maken, zoals een aanvullende verzekering afsluiten terwijl dit niet nodig is.

Nieuw dit jaar is dat de NZa ook online de beantwoording van zorgverzekeraars gaat monitoren. Steeds meer zorgverzekeraars hebben contact met consumenten via bijvoorbeeld Twitter. Dit geeft de toezichthouder de gelegenheid om ook dit kanaal te bekijken.

Heldere informatie: óók voor collectieve zorgverzekeringen

Het moet voor burgers eenvoudiger worden om de verschillen te zien tussen een collectieve zorgverzekeringen en een ‘gewone’ polis. Om de transparantie over collectieve verzekeringen te vergroten, past de NZa per 1 november 2017 de regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten aan. Zo komt er een verplichting voor zorgverzekeraars om op hun website informatie over collectiviteiten te geven. Ook moeten de verzekeraars ervoor zorgen dat collectiviteiten, zoals een werkgever, belangenorganisatie of sportvereniging, duidelijk aangeven op welke zorgverzekering de collectieve zorgverzekering is gebaseerd. De NZa gaat hierop toezien.

Verbeterde informatievoorziening

NZa heeft vorig jaar veel energie gestoken in het verbeteren van de informatievoorziening door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben ook zelf goede initiatieven ondernomen, zoals het uitbrengen van een zorgverzekeringskaart waarin een korte uitleg staat over de belangrijkste kenmerken van de polis. Deze kaart zal ook dit jaar weer worden uitgegeven voor de basis- maar ook voor de aanvullende verzekering.

Meer informatie over de bevindingen van vorig jaar en de acties van dit jaar staat in deze brief, die onlangs aan de Tweede Kamer is gestuurd.