Los internet populairst bij verhuizende consumenten en expats

Los internet, zonder tv en bellen is het populairst onder verhuizende Nederlanders. Opvallend is verder dat vaker wordt gekozen voor kabelinternet en de vaste telefoon ingepakt blijft na verhuizing. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Breedbandwinkel.nl onder 14.000 verhuizende consumenten.

Verhuizen

Bij een verhuizing wordt vaker voor los internet gekozen dan voor een alles-in-één pakket met internet, tv en bellen of een combinatie van internet en tv. Nog maar 36 procent kiest voor vast bellen bij het abonnement. Bij overstappers op het huidige adres is dit 53 procent. Peter van Wezel, directeur Breedbandwinkel, geeft aan dat de populariteit van los internet te maken heeft met on demand tv-diensten en mobiel bellen. “Een verhuizing blijkt hét moment om de oude tv-ontvanger van de provider de deur uit te doen en te kiezen voor losse on demand tv-diensten als Netflix, Videoland, Knippr of NLziet. Het aansluiten van de vaste telefoon laat men ook achterwege; onbeperkt mobiel bellen is niet duur meer. Het enige wat men dan nog nodig heeft is een snelle internetverbinding”.

Expats

Onder expats -mensen die tijdelijk in Nederland komen wonen en werken- is het percentage dat kiest voor een alles-in-één pakket nog lager, namelijk slechts 9 procent. Los internet is ook hier met 72 procent het populairst. Expats kijken weinig naar inhoud van de pakketten, 49 procent kiest voor het goedkoopste beschikbare internetabonnement.

Kabelinternet

Opmerkelijk is verder dat bij een verhuizing vaker wordt gekozen voor kabelinternet. In 30 procent van de gevallen kiest men voor een kabelaar als Ziggo of Caiway. Dit is meer dan dubbel zo vaak als bij overstappers op het bestaande adres. Onder expats is Ziggo zelfs de populairste provider. “De keuze voor kabelinternet kan te maken hebben met de relatief korte levertijd in combinatie met hoge internetsnelheid. Veel consumenten vragen het internetabonnement op het laatste moment of pas na het ontvangen van de sleutel aan” stelt van Wezel. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 10 procent van de verhuizende consumenten die kiezen voor een nieuwe provider op tijd de aanvraag doet, rekening houdend met de levertijd. Glasvezel is minder populair onder verhuizers, in slechts 23 procent van de gevallen kiest men voor deze snelle internetvariant. Bij normale overstappers ligt het percentage van glasvezelaanvragen op 29 procent.