TPRA introduceert Rating voor pensioenregelingen

The Pension Rating Agency (TPRA) introduceert de TPRA Rating voor pensioenregelingen. TPRA is hiermee de eerste die de mogelijkheid biedt om de kwaliteit van een pensioenregeling in één oogopslag te beoordelen. Bij deze ‘Rating Regelingen’ zijn 199 pensioenregelingen tegen elkaar afgezet.

En vervolgens gewaardeerd op 55 criteria in zeven hoofdrubrieken waaronder Ouderdomspensioen, Partnerpensioen, Arbeidsongeschiktheid en Indexaties die samen de kwaliteit van de pensioenregeling bepalen.

Diamanten

Bij deze rating is niet de prestatie van het pensioenfonds beoordeeld, maar de inhoud van de pensioenregeling zelf, dus de kwaliteit van de ‘belofte’ die aan pensioendeelnemers is gedaan met betrekking tot de inhoud en omvang van hun pensioen. Bij de ‘Rating Regelingen’ komt de kwaliteit van de pensioenregeling tot uitdrukking in het aantal diamanten dat TPRA toekent op basis van de totaalscore die een pensioenregeling behaalt. De hoogste scorende 5% van de regelingen komt in aanmerking voor 5 diamanten, de volgende 5% voor 4,5 diamanten, de daarop volgende 10% voor 4 diamanten enzovoort. Als een regeling een rating heeft van 3 diamanten, is de regeling ‘marktconform’.

5 diamanten

De volgende negen regelingen behalen de maximale score van 5 diamanten (op alfabetische volgorde):

- ANWB (Unigarant)

- APG

- Blue Sky Group

- British American Tobacco

- De Nederlandsche Bank

- Honeywell

- Ikea

- Loodsen

- PNO Media 1

1 diamant

Daar waar er pensioenregelingen zijn met 5 diamanten, zijn er ook regelingen met 1 diamant. Dat zijn de volgende negen regelingen (op alfabetische volgorde):

- Agrarisch (Kaassector)

- Cindu

- Kappersbedrijf

- Rijn- en Binnenvaart

- Roeiers in het Rotterdamse Havengebied

- Transavia Ring Grond (Groep 1 voor 2016)

- Transavia Ring Grond (Groep 2 na 2016)

- Werk en (re)Integratie (WIW-regeling)

- Zuivel

De uitgebreide beschrijving van de ratingmethodiek en een volledig overzicht van de beoordeelde pensioenregelingen zijn te vinden op www.tpra.nl/ratingregelingenoverzicht.

Voor pensioenprofessionals die exact willen weten hoe de rating van een bepaalde pensioenregeling is opgebouwd, is het ‘TPRA Rating Report Regelingen’ tegen betaling beschikbaar. Meer informatie hierover is te vinden via www.tpra.nl/ratingreportregelingen.

Over TPRA

TPRA wil het presteren en functioneren van pensioenfondsen inzichtelijk en vergelijkbaar maken. TPRA verzamelt en ordent hiervoor de informatie uit publiek beschikbare jaarverslagen, de actuariële bedrijfstechnische nota’s en continuïteitsanalyses. TPRA is opgericht door medewerkers en ex-medewerkers van MoneyView, dat al meer dan 20 jaar informatie verzamelt over financiële retailproducten en deze onderling vergelijkbaar maakt. Voor meer informatie zie: www.tpra.nl.