Enorme vraag naar vakmensen in de bouwsector

Er dreigt een tekort aan vakmensen te komen in de bouw, blijkt uit onderzoek van het UWV. Zij verwachten dat er in 2017 nog ongeveer 13.000 banen bijkomen in de bouwsector. Echter hebben werkgevers moeite met het vinden van vaklieden die graag met hun handen willen werken. Onvoldoende doorstroming vanuit het onderwijs en de economische groei zijn hier de oorzaak van.

Het UWV verwacht dat deze schaarste de komende jaren nog meer gaat doorzetten.

Betere scholing

Door het aantal opleidingen dat wordt aangeboden op de scholen, kiezen steeds meer jonge professionals voor andere branches in plaats van de bouwsector. Het zware fysieke werk en te weinig waardering zouden de grootste redenen zijn om geen ambachtsfunctie te bekleden. Daarentegen schiet het aantal kantoorbanen als paddenstoelen uit de grond. ‘’Op onze website staan ongeveer 33.000 vacatures open voor vaklieden als timmermannen, installatiemonteurs en loodgieters’’, merkt Rob Brouwer op, CEO van Jobrapido. ‘’Het aantal banen groeit ieder jaar en wij verwachten ook dat er een steeds grotere vraag is naar werknemers in de bouwbranche. Veel werkzoekenden gaan liever voor een baan op kantoor in plaats van de handen uit de mouwen te steken’’.

Vergrijzing

Het aantal bouwmedewerkers onder 45 jaar is sinds 2014 met 56% afgenomen, blijkt uit datzelfde onderzoek van het UWV. ‘’Doordat we tijdens de economische crisis geen passende leerbanen konden aanbieden, kozen veel startende vaklieden voor een andere richting’’, vertelt de eigenaar van elektriciensgroningen.nl. ‘’Hierdoor is de gemiddelde leeftijd in de bouw een stukje omhoog gegaan en merken we dat de vergrijzing steeds meer toeneemt als er niet drastisch iets veranderd’’.