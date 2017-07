IAK biedt werkgevers de SafeDrivePod

Per 01 augustus komt de SafeDrivePod via IAK Verzekeringen beschikbaar voor werkgevers. Dit is een ‘veiligheidsslot’ voor de mobiele telefoon. SafeDrivePod blokkeert alle tekstfuncties van de smartphone zodra je rijdt, waardoor je in de auto of op de fiets niet afgeleid wordt door je smartphone. Dit apparaat bestaat uit een zender ter grootte van een muntstuk dat eenmalig wordt gekoppeld aan de smartphone.

SafeDrivePod biedt een totaaloplossing voor de auto én de fiets voor Android en iOS. Het hulpmiddel is sinds 2016 al beschikbaar voor leasebedrijven en fleetowners.

Gevaarlijkste moment werkdag

Door werkgevers worden enorme bedragen geïnvesteerd in het aantrekken, opleiden en behouden van mensen. Niet voor niets, want de kwaliteit en motivatie van de medewerkers maakt het verschil. Hierbij horen ook investeringen in werkplekken, veiligheid van de werkomgeving en dergelijke. Maar hoe vreemd is het dat er nog weinig wordt gedaan aan het gevaarlijkste moment van de werkdag? We hebben het over de reis naar het bedrijf of een dienstrit. Het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer, of het nu op de fiets is of in de (vracht)auto, zorgt voor enorm veel leed. IAK biedt werkgevers de mogelijkheid om hier iets aan te doen met behulp van de SafeDrivePod en een bijpassend preventie programma.

Werking SafeDrivePod

De SafeDrivePod detecteert of de gebruiker sneller dan 10 kilometer per uur (of 7 km per uur op de fiets) rijdt en zorgt ervoor dat de smartphone automatisch op slot springt. Alleen handsfree bellen en navigatie-apps zijn mogelijk. Zodra de gebruiker dit telefoonslot probeert te omzeilen, registreert het systeem dat en gaat er een waarschuwing per e-mail naar de gebruiker en naar de eigenaar. Het is handig voor leaserijders en beroepschauffeurs maar bijvoorbeeld ook voor ouders die de auto uitlenen aan de kinderen.

Slimme zender in dashboard

SafeDrivePod heeft een aantal belangrijke verschillen ten opzichte van vergelijkbare apps en functionaliteiten. Voor een sluitende oplossing is er naast zulke apps, altijd een aanvullend apparaat nodig. SafeDrivePod gebruikt daarvoor een zender die in het dashboard wordt gelegd. Hierdoor schakelt de smartphone automatisch uit, zonder dat de gebruiker hier iets voor hoeft te doen. Daarnaast kan de gebruiker SafeDrivePod niet zomaar uitzetten zonder dat iemand het merkt. De werkgever krijgt hierover een bericht. Tot slot moet er bij veel apps een koppeling worden gemaakt met bluetooth van de auto, waardoor de app alleen bruikbaar is in de auto en niet op de fiets. SafeDrivePod biedt met de zender juist een totaaloplossing voor auto én fiets en zorgt voor meer veiligheid.

Smartphone-gebruik gevaar voor verkeersveiligheid

Fietsers en automobilisten die méér aandacht hebben voor hun mobiele telefoon dan voor het verkeer om zich heen, vormen een groeiend gevaar op de weg. Uit recente verkeersveiligheidsonderzoeken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt een sterke toename van verkeersongevallen door het gebruik van de smartphone in het verkeer. Ook stijgt het aantal verkeersdoden voor het eerst sinds jaren mede als gevolg van afleiding door de smartphone.

Waarom IAK kiest voor SafedrivePod

IAK kiest voor een samenwerking met SafeDrivePod en niet voor het ontwikkelen van een eigen toepassing zoals sommige verzekeraars doen, omdat SafeDrivePod zich als goed werkende en sluitende oplossing heeft bewezen en partner is van Veilig Verkeer Nederland. Mickel de Jong, manager mobiliteit bij IAK: “Onze klanten merken dat het schadeverloop van hun wagenpark toeneemt en er steeds meer ongelukken zijn waarvan het vermoeden is dat het te maken heeft met het gebruiken van het mobieltje. Het is geweldig als we die werkgever en werknemer kunnen helpen om veilig aan het verkeer deel te nemen en schadelast terug te dringen.” Paul Hendriks, directeur SafeDrivePod: "SafeDrivePod wordt al gebruikt door leasebedrijven en verzekeraars en grote bedrijven die hun schadelasten willen beperken en komt via IAK nu ook beschikbaar. IAK wil dit maatschappelijke vraagstuk aanpakken. Wij verheugen ons op de samenwerking."