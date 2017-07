ConsuWijzer: ongevraagde abonnementen ergernis nummer één

Telefonisch ongewenst een abonnement aangeboden krijgen waar je vervolgens heel lastig vanaf komt: dat is op dit moment ergernis nummer 1 van consumenten. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat om abonnementen op kortingswebsites, hotelacties, prijsvragen en andere diensten. ConsuWijzer ontvangt opvallend veel meldingen over agressieve telefonische verkoop van abonnementen.

Uit de meldingen blijkt dat consumenten zich onvoldoende realiseren wat hun rechten zijn. Zij laten zich onder druk zetten om te betalen voor zo’n ongevraagd abonnement, terwijl ze er nooit schriftelijk mee hebben ingestemd. Bernadette van Buchem, directeur Directie Consumenten bij de ACM: “Het is laf dat dit soort telemarketeers zich richten op kwetsbare consumenten, zoals ouderen. Daarom is het belangrijk dat consumenten hun rechten kennen en weten wat ze kunnen doen. We roepen consumenten op alleen te betalen als zij schriftelijk hebben ingestemd. Alleen dan zijn dit soort praktijken niet meer interessant voor bedrijven.” ACM gaat de komende tijd scherp toezien op de naleving van het schriftelijkheidsvereiste en de regels voor telemarketing. De ACM zal niet aarzelen om op te treden tegen bedrijven die de regels niet naleven.

Schriftelijke toestemming nodig bij telefonische verkoop

Verkoopt een bedrijf telefonisch een abonnement? Dan moet hij het aanbod eerst schriftelijk toesturen. Pas als je schriftelijk hebt ingestemd is er sprake van een overeenkomst. Schriftelijk instemmen houdt in dat je je handtekening op het aanbod zet. Of dat je een email of brief stuurt waarin je verklaart dat je ermee akkoord bent. Zonder handtekening of schriftelijke bevestiging is de overeenkomst niet geldig. Je hoeft dan niet te betalen. Dit is het zogenaamde ‘schriftelijkheidsvereiste’. "Betaal ook niet als je een incassobrief krijgt of als een incassobureau dreigt met dagvaarding of hoge kosten. Heb je hiermee te maken? Kijk dan op ConsuWijzer.nl voor meer informatie".