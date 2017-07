Verzekeraars belonen goed beveiligde woonconsumenten

Een ruime meerderheid van verzekeraars die inboedelverzekeringen aanbieden, beloont verzekerden die hun woning goed beveiligen. Uit onderzoek, van het Inboedelverzekering Informatie Centrum (I.I.C.), onder 34 verzekeraars blijkt namelijk dat 58,8% van de verzekeraars een korting geeft bij een goede beveiliging van een woning. Hierbij is het gemiddelde kortingspercentage 13,3%. Het is voor woningeigenaren verplicht om, bij het aangaan van een hypotheek, een opstalverzekering af te sluiten.

Hierbij kunnen woningeigenaren kiezen voor een losse opstalverzekering of voor een woonverzekering, waarbij de inboedel ook is meeverzekerd. Het verzekeren van de inboedel heeft voor veel consumenten nog steeds een meerwaarde. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Denk aan brand en wateroverlast, maar ook aan inbraak. Het aantal woninginbraken is weliswaar vermindert, het gevaar op inbraken ligt nog altijd op de loer. Vooral tijdens vakantieperiodes.

De vergeleken verzekeringsmaatschappijen en de betreffende kortingspercentages zijn overzichtelijk in kaart gebracht in de onderstaande infographic.

Woningbeveiliging voor een lagere premie

Ruim 58,8% van de verzekeraars biedt een bepaalde vorm van korting aan wanneer een woning is beveiligd met de nodige certificaten (BORG-certificaat en/of Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)). Gemiddeld geven verzekeraars zo’n 13,3% korting op de inboedelverzekering. Uit analyses blijkt dat de gemiddelde kostenpost van een inboedelverzekering tussen €10,- en €16,- per maand bedraagt. Een (maximale) korting van 20%, resulteert in een besparing van €40.- op jaarbasis.

Veiligheidscertificaten

Om in aanmerking te komen voor korting op de inboedelverzekering, moet men de woning zodanig aanpassen zodat deze voldoet aan de eisen van het PKVW en/of het BORG-certificaat. De voorwaarden voor beide certificeringen verschillen onderling. Het is dus mogelijk dat verzekeraars verschillende beveiligingseisen stellen aan hun woning.

Verzekeraars met het hoogste kortingspercentage

Kortingen op inboedelverzekeringen lopen bij verzekeraars uiteen van 5% tot 20%. De meeste verzekeraars bieden een korting van 10% of 15% (beiden 8 verzekeraars) wanneer de nodige veiligheidscertificaten zijn behaald. ABN AMRO, Bruns ten Brink en Delta Lloyd bieden het hoogste kortingspercentage (20%) aan consumenten die inbraakwerende maatregelen hebben genomen. Verzekeraar Inshared biedt een kortingspercentage aan van 5% wanneer de benodigde certificering is behaald. 14 van de 34 vergeleken verzekeraars bieden geen korting aan op de inboedelverzekering.