Belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers

Een aantal wetswijzigingen zijn per medio 2017 ingegaan. De belangrijkste voor zzp'ers staan hier op een rij. Het betreft zaken als het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen, pensioen in eigen beheer, vergoedingen bij storingen internet en telefoon en nieuwe pachtnormen. Verwezen wordt ook naar mogelijkheden om continu op de hoogte te worden gehouden van relevante wijzigingen in de regelgeving.

1. Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Om onredelijke lange betaaltermijnen tegen te gaan is het vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk om een betaaltermijn langer dan 60 dagen af te spreken. Dit geldt voor grote ondernemingen die een overeenkomst sluiten met zzp’ers en/of het midden- en kleinbedrijf. Heeft u een overeenkomst met een groot bedrijf waarvan de betaaltermijn langer dan 60 dagen is? Deze wordt nietig verklaard en omgezet in een termijn van 30 dagen. Daarnaast is de afnemer wettelijk rente verschuldigd als de factuur na deze termijn van 30 dagen niet is voldaan.

2. Wijziging pensioen in eigen beheer

Heeft u als zzp’er een BV? Het kan zijn dat u dan pensioen heeft opgebouwd in uw eigen onderneming. Per 1 april jl. is het wetsvoorstel ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ van kracht. Hierdoor is pensioenopbouw per 1 juli 2017 niet meer mogelijk. Het opgebouwde pensioen kunt u via een regeling afkopen en vrij maken. U kunt er ook voor kiezen uw opgebouwde pensioenrechten om te zetten in een oudedagsverplichting. U heeft hiervoor 3 jaar de tijd (2017, 2018 en 2019).

3. Vergoeding bij storing internet en telefoon

Internet- en telecombedrijven moeten bij storingen van mobiele en vaste internet- en telefoondiensten hun (zakelijke) klanten compenseren. Compensatie wordt per 1 juli 2017 verplicht bij een storing die langer duurt dan 12 uur. De vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. Het internet- of telecombedrijf kiest zelf de vorm van compensatie. Zoals extra beltegoed of teruggave van een deel van het abonnementsgeld. De klant moet hiermee wel akkoord zijn. Het internet- of telecombedrijf moet de compensatieregeling opnemen in de algemene voorwaarden.

4. Nieuwe pachtnormen 2017

Voor zzp’ers met een akkerbouw- of melkveebedrijf is het goed om te weten dat er per 1 juli 2017 nieuwe pachtnormen van kracht zijn. Nederland kent 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. In alle pachtprijsgebieden dalen de pachtnormen 2017 ten opzichte van de pachtnormen 2016.

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Bron: Kamer van Koophandel