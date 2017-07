Daling verkoop hybride auto's structureel

De dramatische daling in de verkoop van hybride auto's is structureel. Dat laat de autobrancheorganisatie Bovag weten. De jarenlange populariteit van deze auto's in Nederland was voornamelijk te danken aan de gunstige fiscale regels voor zakelijke rijders, maar dat veranderde in 2015 door aangepaste wetgeving. Nu er over de hybride auto 22% bijtelling betaald moet worden, valt de plug-in uit de gratie: het aandeel daalde van ruim 12 procent in 2015 naar 5 procent nu.

Ondertussen maakt de volledig elektrische auto voorzichtig zijn opmars.

Tussenfase

Volgens Bovag was de plug-in hybride auto een tussenfase. De plug-in was een overgang van normale brandstofmotor naar een volledig elektrische aandrijving. Daar komt bij dat de aanschafprijs is hoger dan een vergelijkbare conventionele benzine- of dieselauto en zijn de fiscale voordelen voor zakelijke rijders dus ook nog afgeschaft. Alleen de volledig elektrische auto krijgt nog een lage bijtelling van 4 procent. Voor alle andere auto's geldt het tarief van 22 procent, ook voor hybride auto's.

Kritiek

De hoofdreden om de lage bijtelling op een hybride auto te schrappen, is dat de auto niet zo schoon is als werd gedacht. Hybrides kunnen volledig elektrisch rijden, maar dat gebeurt alleen wanneer de automobilist zijn auto oplaadt. In de praktijk gebeurde dat nauwelijks, waardoor de plug-ins gesubsidieerde benzineauto's werden.

Opmars elektrische auto

De markt voor de volledig elektrische auto groeit. De verkoop van de elektrische auto's is dit jaar flink gestegen, tot ruim 3.200 stuks in de eerste helft van dit jaar. Dat is meer dan in heel 2015 en al zo'n 80% van het verkoopniveau in heel 2016. (circa 3.800 stuks) . Op het totaal aantal verkochte auto's vertegenwoordigen de elektrische auto's nu 1,4% marktaandeel, maar de verwachting is dat het snel toeneemt zodra er meer modellen van grote fabrikanten op de markt komen, tegen redelijke prijzen en met een grote(re) actieradius.

Nederland elektrisch

Benzineauto's domineren de Nederlandse snelwegen: driekwart van de nieuw verkochte auto's is een benzineauto. Maar de verkoop van volledig elektrische auto's groeit, het aanbod stijgt en de bijtelling is laag. Bovag verwacht een grote doorbraak van de elektrische auto tussen 2018 en 2020. Verschillende automerken hebben de afgelopen tijd nieuwe elektrische modellen aangekondigd met een grotere actieradius.

Bron: Croco Lease