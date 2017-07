54,8% honden- en katteneigenaren bespaart op huisdier

54,8% van de honden- en katteneigenaren probeert te besparen op de uitgaven voor hun huisdier. Dit blijkt uit onderzoek van Geldshop.nl in samenwerking met Max&Luna. De onafhankelijk adviseur in consumptief krediet en het lifestyle platform voor honden- en kattenliefhebbers ondervroegen 457 hondeneigenaren en 423 katteneigenaren, ter aanvulling op het Nationaal Bespaaronderzoek 2017.

Lifestyle hond en kat voornaamste bespaarpost

Van alle besparingen op honden en katten, worden de meeste besparingen gezocht in de hoek van lifestyle. 37,4% van de Nederlanders probeert hierop te besparen. Bij lifestyle kosten kan gedacht worden aan manden en dekens. Verder is opvang een kostenpost waar veel honden- en katteneigenaren (33,5% van de respondenten) op probeert te besparen. Ditzelfde geldt voor speeltjes, waar het percentage besparenden 31,3% is.

1 op de 10 eigenaren mijdt dierenartsenbezoek

Bijna 1 op de 10 honden- en katteneigenaren probeert te besparen op medische kosten en het bezoek aan de dierenarts. Juriaan de Wit van Max&Luna zegt hierover: '8,9% van de honden- en katteneigenaren probeert te besparen op medische kosten. Dit doen ze voornamelijk door een bezoek aan de dierenarts (en zo medische kosten op de korte termijn) te mijden. Het negeren van (medische) klachten bij huisdieren leidt op langere termijn echter vaak tot hoge(re) medische kosten. Wij adviseren huisdiereigenaren bij twijfel of zorgen over de gezondheidstoestand van hun hond of kat altijd contact op te nemen met de dierenarts.'

Honden en katten geen goedkope hobby

De aanschafkosten van een hond (pup met stamboom) bedragen ongeveer € 1.420. Voor een kat met stamboom dient men rekening te houden met € 1.000 aan aanschafkosten.

Een overzicht van kostenposten die bij een hond of kat komen kijken, is opgenomen in de onderzoeksanalyse.

Bron: Geldshop