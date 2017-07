Zomerperiode en rustige beurs terug te zien bij beleggers

Na de piek in mei met een stand van 150 vertoont de ING BeleggersBarometer nu een licht dalende trend en komt deze maand uit op 142. Deze daling wordt veroorzaakt doordat beleggers iets minder positief zijn over de economische situatie in Nederland en de ontwikkeling van hun eigen beleggingsportefeuille van de afgelopen maanden. Ook zijn ze iets minder positief over hun portefeuille voor de komende tijd.

Nu de beurzen rustig zijn, vindt de helft van de beleggers het moeilijk om hier op te acteren en doet dus niets. Beleggers geven deze maand ook nog een tip aan de formerende partijen mee. Om de economie verder te stimuleren, moeten de lonen in Nederland omhoog.

Per saldo stilstand

Hoewel twee derde van de beleggers in de afgelopen maanden nog steeds een verbetering van de algemene economische situatie in Nederland zag, is deze groep toch kleiner geworden dan in juni. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De Nederlands economie groeit in een goed tempo door, maar ik kan me voorstellen dat de eerste fase van het groeiherstel het meest zo voelt.” Ook over de waardegroei van de eigen beleggingsportefeuille zijn beleggers iets minder positief, al constateert ruim de helft (54%) van hen nog steeds een groei ten opzichte van drie maanden geleden. “Dat men hier iets minder stijging ziet lijkt logisch. Al sinds halverwege februari staan beurzen per saldo stil”, aldus Homan. Voor de komende maanden zijn de verwachtingen stabiel ten aanzien van de Nederlandse economie en de eigen financiële situatie. De huidige rustige beurs zal er ongetwijfeld aan bijdragen dat de beleggers iets minder hoge verwachtingen hebben voor de waarde van hun portefeuille voor de komende drie maanden. Men voorspelt dan ook dat de AEX in oktober weer onder de 500 zal staan.

Profiel beleggers

Beleggen in minder risicovolle sectoren heeft ook deze maand weer de voorkeur. Het gedrag van beleggers blijft stabiel ten opzichte van de vorige maand; de helft van de beleggers belegt zelf en heeft een neutraal risicoprofiel. Acht op de tien beleggers neemt evenveel beleggingsrisico als twee maanden geleden. Bijna de helft heeft een beleggershorizon van 4 tot 12 jaar. Nederland blijft populair: nog steeds belegt het grootste deel van de beleggers in ons eigen land. Door de rustige beurs en de zomerperiode handelt de helft van de beleggers wat afwachtend en doet op dit moment niets met hun beleggingen. Een kwart geeft aan weer bij te kopen als de beurs gaat dalen. Over de oorzaak van de rustige beurs zijn de meningen sterk verdeeld. Een kwart denkt dat het komt omdat de wereldeconomie goed draait, eveneens een kwart denkt dat de centrale banken de schokken opvangen. Een vijfde is van mening dat de beurzen immuun zijn geworden voor de geopolitieke spanningen.

Hogere lonen

Bijna driekwart (71%) van de beleggers vindt dat de lonen in Nederland omhoog kunnen om de economie verder te stimuleren. De verwachting is dat dan ook de aandelenkoersen stijgen bij een bestedingsimpuls door hogere lonen. Bij een stijgend inkomen van de werkende beleggers, zijn de meningen verdeeld over wat ze met dit extra inkomen zouden doen. Een derde zou het – ondanks de lage rente – toch sparen, terwijl een kwart het zou beleggen en eveneens een kwart een lening of hypotheek ermee zou aflossen.

Bron: ING