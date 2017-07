Mistbeveiliging moet inbraken tegengaan

Het aantal woninginbraken neemt de laatste jaren steeds meer af, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 2012 is het aantal inbraken gezakt van 13,2 procent naar 11,5 in 2016. Toch vinden sommigen dit percentage nog steeds veel te hoog. Zo heeft eigenaar Nadim Masri, eigenaar van Bandit Installatietechniek, een methode ontwikkelt om inbrekers geen kans te geven als ze willen inbreken, namelijk mistbeveiliging.

Via deze relatief nieuwe techniek vult een mistgenerator een ruimte binnen enkele seconden zodat niemand meer iets kan zien. Hierdoor slaan inbrekers op de vlucht en zijn woningen gered.

Extra maatregel

Mistbeveiliging is sinds 2017 als het ware geïntroduceerd om toe te passen in woningen. ‘’Hoewel het geen nieuwe techniek bevat, kan het wel voor zorgen dat inbrekers wegblijven’’, verklaart Nadim Masri. ‘’Vaak duurt het een tijdje voordat de politie is gearriveerd en dan is de vogel al gevlogen’’. De mistgenerator is niet alleen toegankelijk voor woningen, maar ook winkels en bedrijfspanden kunnen gebruik maken van deze nieuwe methode. Hierdoor worden zijn geen slachtoffer van inbrekers die het voorzien hebben op kostbare spullen. ‘’Voordat de mistgenerator op de markt kwam waren eerst nog wel vraagtekens of het systeem wel waterdicht was’’, verteld Masri verder. ‘’De mistgenerator gaat pas spuiten als de detectoren iets waarnemen. Anders bestaat de kans dat een ruimte wordt verblind bij iedere verdachte situatie.’’

Andere beveiligingstechnieken

Voor huisbewoners en winkeleigenaren is het wel noodzakelijk dat andere beveiligingstechnieken worden ingezet. Dit wordt ook beaamt door een medewerker van Amstelveenslotenmakers.nl. ‘’Goed hang- en sluitwerk in combinatie met beveiligingscamera’s zorgen voor de grootste kans dat inbrekers buiten de deur blijven. De mistgenerator is een goede aanvulling, maar treedt pas in werking als ongenode gasten al eenmaal binnen zijn.’’

Bron: ANP / Amstelveenslotenmakers.nl