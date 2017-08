AFM en DSI sluiten convenant over vakbekwaamheid MiFID II

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Stichting DSI hebben een convenant gesloten over vakbekwaamheid van relevante personen. Daarmee spreken de partijen af dat DSI ervoor zorgt dat gecertificeerde relevante personen voldoen aan de criteria uit de ESMA-richtsnoeren met betrekking tot kennis en bekwaamheid. De AFM beschouwt vakbekwaam personeel als een belangrijke randvoorwaarde voor goede beleggingsdienstverlening en een zorgvuldige behandeling van klanten.

Met relevante personen bedoelt men werknemers en andere natuurlijke personen die onder verantwoordelijkheid van ondernemingen cliënten beleggingsadvies geven of informeren over financiële instrumenten, gestructureerde deposito’s, beleggingsdiensten of nevendiensten.

DSI-register

DSI houdt een register bij van vakbekwame relevante personen en de ondernemingen waarvoor ze werken. Met een registratie van een relevante persoon in dat register kan een onderneming aantonen dat de betreffende persoon beschikt over een passende kwalificatie en ervaring zoals bedoeld in de ESMA-richtsnoeren. Met het convenant wil de AFM de naleving van de richtsnoeren voor ondernemingen vergemakkelijken. Een DSI-registratie is echter niet verplicht. Ondernemingen moeten dan wel op een andere manier kunnen aantonen dat de relevante personen vakbekwaam zijn.

Specifieke uitwerking

Met een DSI-registratie voor de relevante personen is overigens niet gezegd dat de onderneming volledig aan de ESMA-richtsnoeren voldoet. De normen in de richtsnoeren zijn breder. Zo zijn er organisatorische eisen voor de onderneming in opgenomen. Ook moet het personeel op de hoogte zijn van interne gedragsregels en procedures van de onderneming (en deze begrijpen en toepassen). Omdat de uitwerking hiervan voor iedere onderneming specifiek is, maakt dit geen onderdeel uit van de certificering bij DSI.

Bron: AFM (met link naar het betreffende convenant).