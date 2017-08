Logistieke sector motor achter groei arbeidsmarkt

In het tweede kwartaal van 2017 nam het aantal aangeboden vacatures toe naar meer dan 267.000, een stijging van 8,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. De logistieke sector zorgde voor een groot deel voor deze groei, met een enorme toename van 34,2% in beschikbare vacatures. Het gemiddeld bruto jaarsalaris in vacatures in Nederland blijft bijna ongewijzigd op €38.713, dit blijkt uit de cijfers van vacaturezoekmachine Adzuna.

Met een sterke daling in de werkloosheid en een verdergezette groei in aangeboden vacatures hebben werkzoekenden in Nederland nu meer kans om een nieuwe baan te scoren.

Verschil sectoren

Met gemiddeld 21.826 beschikbare vacatures nam het aantal vacatures in de Logistieke sector toe met 34,2% of 5.557 extra beschikbare vacatures. Rotterdam alleen al kreeg er 1.525 logistieke vacatures bij. Het gemiddeld aangeboden brutoloon in de sector lag op €31.338, een toename van 8,4%. Naast de sterke groei in de Logistieke sector nam ook het aantal vacatures in de Horeca toe met 23,1% en de IT sector met 15,4%. Sectoren die een daling in aantal vacatures zagen waren de Verkoopsector met -8,1% of 1.320 minder vacatures, de Industrie met -1,0% en de Bouwsector met een lichte daling van -0,2%.

Nieuwe CAO-akkoorden

Thomas De Schuyter, Country Manager bij Adzuna reageert: “De Logistieke sector doet het al een tijd zeer goed in Nederland, in het tweede kwartaal zien we dat er naast Rotterdam ook sterk in Apeldoorn, Zwolle en Amersfoort geïnvesteerd wordt in extra logistiek personeel. Onder andere de nieuwe CAO-akkoorden zorgde ervoor dat werknemers in de sector ook meer salaris mogen verwachten.” In de overige sectoren verschoof het aangeboden salaris minder sterk. In geheel Nederland daalde het aangeduide salaris met een verwaarloosbare -0,1%. De grootste toename is te zien in Drenthe met 3,5% naar gemiddeld €34.747, de sterkste daler is Overijssel met -1,1% naar €37.675.

“Met dat de vraag naar werknemers blijft toenemen en het aantal werklozen afneemt is het opvallend dat werkgevers momenteel het salaris niet sterk moeten verhogen om kandidaten aan te trekken. Momenteel trekt de strijd voor kandidaten het salaris dus in het algemeen nog niet omhoog, een trend die hoogstwaarschijnlijk zal veranderen wanneer vacatures niet langer ingevuld geraken.” zegt Thomas De Schuyter.

Provicies en gemeenten

Het aantal vacatures neemt in alle provincies goed toe. Zuid-Holland is de provincie met de meeste nieuwe banen, 5.328 extra, waarmee het aantal vacatures gemiddeld op 52.706 lag. Er is ook goede groei te zien in provincies met minder vacatures, zo had Zeeland de sterkste procentuele groei met een toename van 12,2% in aangeboden banen. In de grote gemeenten is de sterkste groei te zien in Haarlemmermeer (+17,4%) en in Rotterdam (+11,0%). In Haarlemmermeer komen de nieuwe vacatures voornamelijk uit sectoren als de Logistiek, IT en de Horeca. Rotterdam zag ook een sterke groei in de logistiek en IT vacatures maar er kwamen ook een heel aantal nieuwe financiële en administratieve vacatures bij.

Bron: ANP, Adzuna