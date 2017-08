Movir vervangt starterskorting door aanvangskorting

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir voert verbeteringen door die de aov aantrekkelijker maken voor medici, zakelijk professionals en ondernemers. Zo wordt de starterskorting (voor startende professionals korter dan 3 jaar zelfstandig) vervangen door een aanvangskorting voor zelfstandige professionals. Iedere zelfstandige medisch of zakelijk professional ontvangt bij het afsluiten van een Beroeps-AOV eenmalig een aanvangskorting in plaats van een starterskorting.

Standaard medische keuring afgeschaft

Ook schaft Movir de 'standaard' medische keuring af. 'Dit versnelt de aanvraagprocedure en neemt een mogelijke toetredingsdrempel weg', aldus directeur Louis van Drunen. Voorheen maakte deze keuring onderdeel uit van de aanvraag als de verzekerde 50 jaar of ouder was en het totaal verzekerde dagbedrag € 145,- of meer was.

Soepel&Zeker AOV interessanter voor ondernemers

Voor onder andere een aantal detaillisten, exploitanten van o.a. lunchrooms en hotels, aannemers en opzichters past Movir de premie van de Soepel&Zeker AOV aan. Voor nieuwe verzekerden is de premie gewijzigd:

- tot 44 jaar hebben is de premie verlaagd. 'Daardoor wordt de AOV voor de startende ondernemer betaalbaarder'.

- vanaf 44 jaar hebben is de premie verhoogd. 'Per saldo betalen de genoemde beroepen over de hele looptijd minder premie'.

'Door deze premie-aanpassing wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze ondernemers betaalbaarder', voegt Van Drunen eraan toe.

Iedere jonge, zelfstandige tandarts verzekerbaar bij Movir

Trots is Van Drunen ook op de Tandartsverzekering: 'Hierdoor kan iedere jonge, pas afgestudeerde tandarts met een eigen praktijk bij Movir een verzekering afsluiten'. Is een tandarts jonger dan 40 jaar en vraagt hij binnen twee jaar na afstuderen een Beroeps-AOV bij Movir aan, dan vraagt Movir tot een verzekerd dagbedrag van € 77,- geen medische waarborgen. Natuurlijk kunnen tandartsen zich nog aanvullend verzekeren, zodat zij zeker zijn van een goed inkomen als ze arbeidsongeschikt zijn. Afgestemd op hun persoonlijke situatie en wensen.

Over Movir

Movir is dé aov-specialist met een eigen kijk op arbeidsgeschiktheid. Movir gelooft dat mensen graag willen werken en daarmee een goed leven opbouwen. De dienstverlening is erop gericht dat zij dat verantwoord en duurzaam kunnen doen door het aanbieden van op het individu gerichte preventie. Dit uit zich onder andere in coachingsdienst Elestia, waar verzekerden en hun inwonende gezinsleden anoniem en kosteloos gebruik van kunnen maken, tot 6 face-to-face gesprekken per jaar. Wanneer werken niet meer lukt, dan biedt Movir, naast financiële zekerheid, persoonlijke re-integratie dienstverlening. Movir biedt verzekeringen aan via onafhankelijke financieel adviseurs. Movir adviseert niet.