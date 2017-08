Rob van den Aker benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter FFP

Marc van Poeteren draagt zijn functie als voorzitter van het verenigingsbestuur FFP (Federatie Financieel Planners) met ingang van 1 augustus 2017 over aan Rob van den Aker (huidig lid van FFP bestuur). Na een periode van tweemaal drie jaar is de maximale zittingsperiode van Marc van Poeteren geëindigd. Rob van den Aker is, door de ledenraad, voor een eerste termijn tot augustus 2020 benoemd als bestuursvoorzitter.

Qua beleid en structurering heeft Marc van Poeteren veel betekend voor FFP. Niet alleen voor de FFP-leden zelf maar ook voor de positionering en relevantie van financiële planning in de sector. Tevens heeft Marc zich zeer gedreven ingezet voor een heldere en voor de consument herkenbare structuur van financiële advisering en planning in Nederland.

Structurering

Rob van den Aker zet deze strategie voort: “ Wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in interne en externe structurering om FFP stevig neer te zetten. Dit helpt ons om het belang van financiële planning sterker uit te dragen. De verantwoordelijkheid ligt namelijk in toenemende mate bij de consument zelf om zijn financiële huishouding naar de toekomst goed in te richten. Financieel planners kunnen daar als geen ander de consument bij helpen om een weloverwogen persoonlijke planning te maken” zegt Van den Aker.

Platform

“Op het nieuwgebouwde digitale FFP platform gaan we ons sterk inzetten om onze leden op een makkelijke en snelle manier te voorzien van up-to-date en hoogwaardige vakinhoudelijke informatie die relevant is voor de uitoefening van het beroep. FinTech blijft een belangrijk thema en best practices, die we ook vanuit de internationale samenwerking aangereikt krijgen, helpen ons daarbij” benadrukt de nieuwe voorzitter. “Daarnaast gaan wij meer invulling geven aan de wens van de leden om kennis te delen en ook leden met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld op basis van specialisatie of marktaanpak. ‘Content’ en ‘Connectie’ voor en door onze leden staan dus centraal.” aldus een enthousiaste Van den Aker.

Rob van den Aker

Rob van den Aker (51) heeft ruim 25 jaar ervaring in de bancaire sector in diverse directiefuncties in zowel de retailmarkt als in de private bankingmarkt. In zijn laatste functie bij de Rabobank was hij verantwoordelijk voor de dienstverlening rondom sparen en beleggen. Vanaf 2014 is hij bestuurslid bij FFP, een functie die hij eerder van 2005 tot 2013 bekleedde bij Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH).

Marc van Poeteren

Marc van Poeteren blijft betrokken bij FFP en is vorig jaar door FPSB Ltd gevraagd en benoemd als voorzitter van FPSB Europe. “Het is geweldig om het ‘thought leadership’ van FFP verder uit te kunnen dragen in Europa en op deze wijze blijf ik actief betrokken bij het wel en wee van de FFP planners die me zeer aan het hart gaan”.