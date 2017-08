VEH: Woningmarktvertrouwen kwartaal lang stabiel

De Eigen Huis Marktindicator eindigt in juli voor de derde maand achtereen op een stand van 113 punten. Daarmee is het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de woningmarkt is nog steeds hoog. Betekent dit hoge vertrouwen ook dat men van mening is dat het een gunstige tijd is om een woning te kopen? Ruim 40% van de Nederlandse bevolking vindt dat het een gunstig moment is om een huis te kopen.

Waarom juist nu een huis kopen, of niet?

Ruim 40% van de Nederlandse bevolking vindt dat het een gunstig moment is om een huis te kopen. De lage hypotheekrente is hiervoor de belangrijkste reden. Toch is het optimisme in een jaar tijd met 20 procentpunten gedaald. Oorzaak is de algemene verwachting dat de hypotheekrente in de komende tijd licht gaat stijgen. De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar in de markt. Ook zijn er steeds meer Nederlanders die het geen gunstige tijd vinden om een huis te kopen. Een jaar geleden waren de almaar stijgende huizenprijzen voor 23% van de Nederlanders een belangrijke reden om negatief te zijn over de kansen op een eigen woning, nu is dat verdubbeld naar 47%. Het aantal mensen dat somber gestemd is door het steeds krappere aanbod aan te koop staande woningen, is in een jaar zelfs verzevenvoudigd van 6% naar 35%.

Vertrouwen is fundering onder woningmarkt

Vertrouwen in de woningmarkt is niet het enige vertrouwen dat telt voor huizenkopers. Mensen moeten vertrouwen hebben in adviezen van hun makelaar, hun hypotheekadviseur en andere specialisten die betrokken zijn bij een de grootste financiële beslissing in hun leven. Maar juist in deze beroepsgroepen is het consumentenvertrouwen het laagst, zo blijkt uit recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Deze adviseurs worden door minder dan 10% van de Nederlanders vertrouwd. Makelaars scoorden van deze groep het laagst met een vertrouwspercentage van slechts 6%. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.