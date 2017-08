ING op Pride Amsterdam: ‘Kleur het Leven’

ING geeft vervolg aan de ‘Kleur het leven’ campagne tijdens de Pride Amsterdam. Speciaal voor de Pride Amsterdam ontwikkelde ING in samenwerking met Snapchat een Pride worldlens en een filter. Daarmee is ING in Nederland de eerste adverteerder die gebruik maakt van de worldlens. Met deze worldlens kunnen gebruikers van Snapchat hun werkelijke wereld omtoveren in een combinatie van een virtuele en een echte wereld in het thema van de Pride Amsterdam.

Daarnaast delen ING-medewerkers hun persoonlijke ervaring over diversiteit bij ING. Zoals gebruikelijk kleuren ook de ING-kantoren in Amsterdam mee en vaart ING mee met The Canal Parade.

Innovatieve worldlens

Met de snapchatlenzen kleuren gebruikers van Snapchat hun snaps op zaterdag 5 augustus. Zo kan met de facelens de snapchatter zichzelf omtoveren van een oranje leeuw naar een regenboogleeuw. De snapchatter die de lens omdraait, komt in de worldlens waarmee de in beeld gebrachte wereld wordt geïllustreerd met diverse figuren en iconen die bewegen wanneer ze op het scherm worden aangetikt. De snaps kunnen worden verstuurd naar het ING Snapchat account ING_nl. Een selectie van snaps is terug te zien op digitale abri’s op de metrostations en het Centraal Station in Amsterdam en in de snapstory, Facebook en Instagram tijdens de Pride Amsterdam. YouTubers Rutger Vink en Lize Korpershoek hebben de snapchatlenzen als eerste gebruikt. Is de Snapchat gebruiker in Amsterdam, dan heeft hij ook een eventfilter tot zijn beschikking. Het filter is in de stijl van de worldlens ontworpen. In Amsterdam wordt met Boomerangkaarten de unieke SNAP code van de snapchatlens verspreid.

Diversiteit bij ING

Zes medewerkers vertellen in korte testimonials hoe zij het werken bij ING ervaren en dat zij kunnen zijn wie zij willen zijn. De testimonials zijn te lezen op ing.nl/diversiteit. Speciaal voor de Pride Amsterdam is een boattalk opgenomen. Hierin komen verschillende collega’s aan het woord over diversiteit. De testimonials en de boattalk worden via Linkedin en Facebook verspreid.

Landelijke aandacht

Tijdens de ‘Kleur het Leven’-campagne is het logo van ING op alle social media kanalen in de regenboogkleuren te zien. In Amsterdam prijkt op zeven ING-kantoren het logo in regenboogkleuren. De campagne is ook zichtbaar in alle 238 ING-kantoren in Nederland en op de ruim 1800 ING-geldautomaten. ING deelt deze zaterdag bij het Rijksmuseum regenboogkleurpotloden uit voor de activiteit ‘hier tekenen’.

Kleur het leven

‘Kleur het leven’ is een initiatief van ING. De bank is al 12 jaar betrokken bij de Pride en vindt het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze willen zijn en dat medewerkers de diversiteit van haar klanten weerspiegelen. Pride Amsterdam is een van de meest kleurrijke feesten van Nederland. Rood, geel, groen, blauw, paars en oranje vormen samen het symbool. ING omarmt kleur en het blijft belangrijk om kleur te bekennen. Meestal Oranje. "Maar we staan voor alle kleuren", ........ aldus de ING.