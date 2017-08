Nederlandse bedrijvigheid groeit, maar starters blijven achter

In de eerste helft van 2017 is de Nederlandse bedrijvigheid met 2,4 procent harder gegroeid dan een jaar geleden. Het aantal faillissementen is met 23 procent gedaald en daarnaast zijn er 26 procent minder bedrijven stopgezet. In de eerste jaarhelft van 2017 zijn er 6 procent minder bedrijven gestart. Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In de eerste zes maanden is de bedrijfspopulatie met 61.695 bedrijven gegroeid.

"In de eerste jaarhelft ligt het aantal startende bedrijven traditioneel hoger dan de rest van het jaar", licht Gert van den Berg van Graydon toe. "De afname van het aantal starters is daarom opvallend. We moeten terug naar het jaar 2009 om een eerste jaarhelft te vinden met minder starters. (108.673 starters in 2009). In totaal zijn er in de eerste zes maanden van 2017 110.999 nieuwe bedrijven gestart."

Bedrijfsleven wordt steeds stabieler en toekomstbestendig

Ondanks het teruglopend aantal starters groeit de bedrijvigheid in Nederland nog steeds. Dat is vooral te danken aan de flinke afname van het aantal opheffingen en de daling van het aantal faillissementen. Van den Berg: "Op die manier zien we een steeds meer stabiliteit ontstaan binnen het bedrijfslandschap. Een grote toename van nieuwe bedrijven brengt ook onzekerheden met zich mee. De terugloop van het aantal faillissementen en opheffingen, laat zien dat bedrijven steeds meer toekomstbestendig zijn." Het aantal bedrijven in Nederland is tijdens de eerste helft van 2017 met 2,4 procent toegenomen. In totaal is de bedrijfspopulatie in deze periode met 61.695 entiteiten toegenomen. Deze netto-groei wordt becijferd door het aantal starterende bedrijven (110.999) te verminderen met het aantal opheffingen (47.106) en faillissementen (2.198).

Landbouw groeit het hardst, Transport groeit het minst

Alle bedrijfssectoren zijn tijdens de eerste jaarhelft gegroeid in omvang. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, noteert Graydon de sterkste stijging van de netto-groei bij de Landbouw en Visserij (+62%) gevolgd door de Vastgoedsector (+35%) en de Bouw (+34%). De netto-groei is in drie sectoren afgenomen: Transport en Logistiek (-19%), Financiële Instellingen (-10%) en Energiebedrijven (-8%).De sectoren groeien nog steeds, maar wel minder hard dan in dezelfde periode vorig jaar. In absolute zin kent de Zakelijke Dienstverlening kent de grootste netto-groei. Deze sector is in het eerste half jaar van 2017 met 14.124 bedrijven toegenomen, een stijging in netto-groei met 26 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarna komt de Groot- en Detailhandel. De bedrijvigheid is in deze sector met 7.282 entiteiten toegenomen. Dat is 19 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Noord- en Zuid-Holland samen verantwoordelijk voor de helft van de groei van de bedrijvigheid

In absolute zin kennen de provincies Noord-Holland (+15.184 bedrijfsentiteiten) en Zuid-Holland (+14.502 bedrijfsentiteiten) van alle provincies de grootste netto-groei. Beide provincies zijn ook als het gaat om het aantal faillissementen, starters en opheffingen koploper. Samen zijn ze verantwoordelijk voor bijna de helft van de netto-groei van het totale Nederlandse bedrijfsleven. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden is de netto-groei het meest toegenomen in de provincie Zeeland (+31%). Zuid-Holland (25%) en Noord-Brabant (23%) volgen op de tweede en derde plaats. De enige provincie waar de netto-groei is afgenomen in vergelijking met vorig jaar is de provincie Drenthe (-13%). Dat komt omdat de afname van het aantal starters in deze provincie het grootst is (-14%).

Bron: Graydon