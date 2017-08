ING Groep heeft de resultaten over het tweede kwartaal van 2017 bekend gemaakt. Over dit kwartaal heeft ING Bank een nettoresultaat geboekt van EUR 1.371 miljoen. Het resultaat voor belastingen van ING Retail Bank Nederland is in het tweede kwartaal van 2017 uitgekomen op EUR 565 miljoen.

“Bij ING doen we er alles aan om een onderscheidende klantbeleving te bieden. Onze klanten zijn immers het uitgangspunt bij alles wat wij doen”, aldus Ralph Hamers, CEO van ING Groep. “De manier waarop we bankieren en de technologie waarmee wij werken veranderen steeds sneller. We blijven ons voortdurend aanpassen en verbeteren om aan de behoeften van de klant te voldoen en hun verwachtingen te overtreffen. Onze strategie ligt aan de basis van onze aanhoudende en duurzame groei: ons wereldwijde klantenbestand is in de eerste zes maanden van dit jaar sterk toegenomen tot 36,5 miljoen, van wie 10,1 miljoen als primaire klanten worden beschouwd.”

Innoveren

“Innoveren zit in ons DNA en door onze vaardigheden op dit gebied verbetert de klantbeleving voortdurend. In het tweede kwartaal van 2017 hebben we in Duitsland de ‘Banking to go’-app geïntroduceerd, met nieuwe technologieën die bankieren makkelijker en persoonlijker maken. ‘Banking to go’ is ontwikkeld door een internationaal team uit Duitsland en Nederland. Daarbij is veel gebruik gemaakt van de feedback van klanten. ING wil in de markten waarin we actief zijn altijd en overal dezelfde klantbeleving bieden. Deze app laat zien hoe landen en teams binnen ING de krachten bundelen om deze ambitie te realiseren. Het samenvoegen van diensten komt ook tot uitdrukking in onze visie voor de toekomst van ING: één uniform digitaal platform, duidelijk en gemakkelijk waar ter wereld je ook bent. Een platform waar de producten en diensten van ING worden aangevuld met productaanbiedingen van derden en waar aan alle financiële behoeften van onze klanten kan worden voldaan.” “In het tweede kwartaal hebben we belangrijke stappen gezet met de opbouw van een intern operationeel kader voor onze digitale transformatie. Ook hebben we verdere vooruitgang geboekt met onze commerciële ambities: onze nettokernkredietverlening groeide ondanks de agressieve concurrentie in een aantal markten met EUR 6,4 miljard tegen stabiele marges en de netto toevertrouwde spaartegoeden stegen met EUR 5,3 miljard.

Rendement

In het tweede kwartaal van 2017 realiseerde ING Groep een goed onderliggend resultaat voor belastingen van EUR 1.992 miljoen, mede dankzij aanhoudende volumegroei tegen gezonde rentemarges, hogere provisiebaten en de eenmalige winst op de verkoop van een aandelenbelang in een aflopende vastgoedportefeuille. De bedrijfslasten bleven onder controle dankzij aanhoudende kostenbesparingen. Vanwege een eenmalige juridische voorziening voor een stopgezette activiteit in Luxemburg rond het jaar 2000, stegen de bedrijfslasten enigszins. Het onderliggende rendement op het eigen vermogen van ING Groep verbeterde, voortschrijdend over vier kwartalen, tot 10,8%, van 8,8% een jaar geleden.”

“De fully loaded CET1-ratio ('kapitaal versus bezittingen') van ING Groep kwam uit op een sterke 14,5% eind juni 2017. We willen een sterke kapitaalpositie handhaven die hoger ligt dan de 'fully loaded-vereisten' en onze aandeelhouders een aantrekkelijk rendement bieden. Net als in het eerste kwartaal hebben we in het tweede kwartaal van de nettowinst over het kwartaal EUR 0,9 miljard gereserveerd voor toekomstige dividenduitkeringen. DE ING maakt een dividenduitkering in contanten bekend van EUR 0,24 per gewoon aandeel over het eerste halfjaar van 2017. Dit is gelijk aan het bedrag over het eerste halfjaar van 2016.” “Onze prestaties over het tweede kwartaal bevestigen dat de kernelementen uit onze strategie in de snel veranderende wereld van bankieren en technologie nog steeds relevant zijn, en dat we in staat zijn om op een standvastige manier invulling te geven aan onze prioriteiten. We zijn goed op weg om onze strategische mijlpalen te realiseren en tegelijkertijd ons groeiend klantenbestand te ondersteunen terwijl we bouwen aan de bank van de toekomst.” Aldus de ING.

Bron: ING