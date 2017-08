Hypotheekrente stabiliseert

Al geruime tijd neemt de gemiddelde hypotheekrente berekend door Nederlandse banken af. Over de periode januari 2012 t/m oktober 2016 is de hypotheekrente met ongeveer twee procentpunten gedaald. Voor een nieuw afgesloten hypotheek bedroeg de hypotheekrente in oktober 2016 gemiddeld 2,40 procent. De laatste maanden is aan de daling van de hypotheekrente een einde gekomen.

Sinds oktober 2016 is de hypotheekrente op nieuw afgesloten contracten redelijk stabiel of zelfs licht toegenomen. De hypotheekrente bedroeg in juni 2017 gemiddeld 2,41 procent. Ook de hypotheekrente in het eurogebied - die de afgelopen jaren een soortgelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt als in Nederland - is sinds oktober 2016 licht gestegen (zie grafiek). De spreiding binnen het eurogebied is groot: in Finland wordt met gemiddeld 1,03 procent momenteel de laagste hypotheekrente betaald, in Ierland de hoogste (3,22 procent).

Langere looptijden

Nederlandse huishoudens (bestaande uit particulieren, inclusief eenmanszaken en samenwerkingsverbanden) zijn recent hun hypotheekrente voor een langere periode gaan vastzetten. In 2016 en 2017 had gemiddeld driekwart van de nieuw afgesloten hypotheken een rentevaste periode van meer dan vijf jaar, terwijl in de jaren 2012 t/m 2015 de helft van de nieuwe hypotheken zo’n lange rentevaste periode kende. Deze ontwikkeling kan aangeven dat huishoudens verwachten dat een stijging van de hypotheekrente in zicht is, en dat ze de relatief lage rente nu voor langere perioden willen vastzetten. Omdat voor langere rentevaste perioden de rente hoger ligt dan voor kortere rentevaste perioden, is de gemiddelde hypotheekrente die afgesloten wordt op nieuwe hypotheken toegenomen. Daarnaast hebben ook ontwikkelingen in de financieringskosten van de banken invloed op de hypotheekrente. Na de eerdere sterke daling zijn de rentestanden op de kapitaalmarkt sinds september 2016 weer wat toegenomen, met name voor de langere looptijden.

Groeiende kredietverlening

Nederlandse huishoudens hadden bij Nederlandse banken in juni een hypotheekschuld van EUR 521 miljard, een groei van 0,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De hypotheekverstrekking door Nederlandse banken is de laatste maanden – na een periode van afnemende kredietverlening – aan het stijgen, met positieve groeicijfers op jaarbasis.

Bron: DNB