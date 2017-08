Per 1 september volgende fase digitaal procederen

1 september nadert met rasse schreden. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt het dan verplicht digitaal te procederen in civiele handelsvorderingen met een belang vanaf 25.000 euro. Advocaten in deze arrondissementen kunnen dan uitsluitend nog digitaal een zaak starten en voeren; alles rondom de mondelinge rechtszaak verloopt dan digitaal. Bij de andere 9 rechtbanken in Nederland is dit waarschijnlijk vanaf voorjaar 2018 het geval.

Definitieve besluiten moeten hierover nog worden genomen. Het is de 2de zaakstroom waarvoor dan geldt dat digitaal procederen verplicht is. In asiel- en bewaringszaken is dat sinds juni reeds het geval. Inmiddels is de teller bij dit soort zaken de 10.000 gepasseerd.

In het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie werkt de Rechtspraak gefaseerd aan het digitaliseren van procedures. Voor professionals wordt het verplicht digitaal te procederen; voor particulieren blijft de mogelijkheid bestaan het op papier te doen.

Bron: de Rechtspraak