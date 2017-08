Recht op vindersloon: Hoe zit dat?

Een tas vol geld en goudstaven vinden... Dat moet een behoorlijk bedrag aan vindersloon opleveren. Maar heb je daar wel recht op?

Wat je vindt, mag je niet houden

Hé, een tientje op straat, zomaar voor het oprapen. Je stopt het blij in je broekzak. Mag dat?

Nee, naar de letter van de wet mag het niet. En grotere vondsten, zoals een waardevolle viool of een historisch object, mag je al helemaal niet zomaar houden. Teruggeven aan de rechtmatige eigenaar dan maar. Dan heb je tenminste recht op vindersloon. Dat dacht je, want ook dat is niet altijd het geval.

Zie het verhaal van een kraanmachinist van het grondverzetbedrijf van Sjoerd Vogelzang. Jaren geleden stuitte hij tijdens graafwerkzaamheden in Groningen op tienduizenden euro’s in keurige coupures. Hij waarschuwde de politie, gaf het geld af en kreeg... niets. Inmiddels heeft hij een advocaat in de arm genomen omdat hij meent recht te hebben op vindersloon. Maar het Openbaar Ministerie (OM) geeft hem weinig kans: “Wij vermoeden dat het hier gaat om crimineel geld en daarom staat het nu op een rekening van het OM”, laat Manon Hoiting van het Arrondissementsparket Noord-Nederland weten.

Bron: Plus Magazine