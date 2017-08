Variabele pensioenuitkering wordt nog nauwelijks ingezet

Commerciële pensioenuitvoerders bieden niet of slechts in beperkte mate nog de mogelijkheid van doorbeleggen na de pensioendatum (een variabele pensioenuitkering) aan die de wetgever sinds vorig najaar mogelijk heeft gemaakt. Dit geldt voor zogenoemde beschikbare premieregelingen. Slechts 30% van de 17 onderzochte uitvoerders biedt op dit moment een variabele uitkering. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Focus Orange.

Gevolgen lage rente

De uitkomst is opmerkelijk omdat de traditionele aan te kopen vaste pensioenuitkering in het huidige klimaat van extreem lage rentes uiterst nadelig is. Die uitkering moet worden aangekocht op de dag van pensionering en bij een lage rente zit de gepensioneerde levenslang vast aan een relatief lage uitkering, die ook nog eens niet geïndexeerd wordt. Met een variabele uitkering kan de belegging van het pensioenkapitaal doorlopen wat, met alle beleggingsrisico van dien, per saldo (naar verwachting) meer rendement en dus een hogere uitkering oplevert. Mede omdat pensioenuitvoerders niet of in beperkte mate variabele pensioenen aanbieden, doen ook adviseurs er nog weinig mee. Daardoor zijn de meeste mensen die met pensioen gaan zich er niet van bewust en vragen zij dus ook niet om een variabele uitkering.

'Investeringen'

“De mensen die nu met pensioen gaan, lopen de kans op een hogere uitkering mis”, zeggen Eko Loijenga en Cindy Centen, pensioenadviseurs van Focus Orange. “De wet verplicht pensioenuitvoerders weliswaar niet om de variabele uitkering aan te bieden, maar de uitvoerders zouden naar onze mening in het belang van werknemers toch nu al voluit moeten gaan in de ontwikkeling en het aanbieden van meer keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld voor een deels vaste en deels variabele uitkering. De wetgeving rondom variabele uitkeringen is erg ingewikkeld met als gevolg dat uitvoerders behoorlijk hoge investeringen moeten doen om dit te kunnen aanbieden. Wellicht dat daardoor het grootste deel nog niet klaar is met de introductie van een variabel pensioen? Maar mag dit als excuus gebruikt worden, gezien het feit dat 30% al wel in staat is gebleken om dit product aan te bieden?”

Tijdige advisering

Pensioenuitvoerders en adviseurs dienen zich in de voorlichting niet alleen te richten op mensen die (bijna) met pensioen gaan, maar juist ook op mensen die vijftien tot twintig jaar voor hun pensioendatum zitten. Als zij vroegtijdig kiezen voor een (ten dele) variabele pensioenuitkering, hoeft het beleggingsrisico van hun pensioenkapitaal niet volledig te worden afgebouwd. Daarmee wordt naar verwachting een per saldo hoger rendement behaald wat leidt tot een hogere uitkering.

Terugwerkende kracht?

Wetgever en pensioenuitvoerders moeten volgens Loijenga en Centen verder bezien of bij de keuze voor een variabele uitkering enige vorm en mate van tegemoetkoming ook met terugwerkende kracht moet worden geboden aan mensen die nu met pensioen gaan. Die hebben immers de mogelijkheid van een vroegtijdige keuze gemist en worden in het huidige renteklimaat geconfronteerd met de wrange gevolgen daarvan. En misschien moet ook de op 1 juli 2017 geëindigde faciliteit van de pensioenknip (opnieuw) verlengd worden?

Bron: Focus Orange