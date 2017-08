Bureau DFO start met nieuwsbrief 'AVG' gericht op intermediair

Bureau DFO start met een serie nieuwsbrieven en modellen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De informatie is specifiek gericht op financieel advieskantoren. Iedereen kan zonder kosten kennisnemen van de eerste vier nieuwsbrieven. Op 25 mei 2018 treedt de Algemeen Verordening Gegevensbescherming, AVG, in werking. Deze verordening regelt in detail de rechten van natuurlijke personen op bescherming van hun persoonsgegevens.

De verordening zal een grote impact hebben op de hele samenleving en dus ook op de financiële sector. Deze impact wordt met name veroorzaakt door dat er in de afgelopen jaren allerlei praktijken zijn gegroeid die onder AVG niet langer zijn toegestaan.

Bescherming van persoonsgevens is noodzakelijk

Als gevolg van de technologische ontwikkelingen worden door veel partijen in hoog tempo gegevens over personen verzameld. De Europese Unie introduceert vergaande maatregelen die tot doel hebben natuurlijke personen de regie te geven over hun eigen persoonsgegevens. Dit betekent, dat bekend moet zijn welke gegevens door wie en met welk doel worden verzameld. Tevens houdt het in, dat iedereen anderen kan verbieden deze gegevens over hemzelf te verzamelen of (verder) te gebruiken.

Advies: Niet verzetten maar invoeren

Bureau DFO adviseert kantoren om ervoor te kiezen de AVG zo efficiënt mogelijk op het kantoor in te voeren en niet de modus te kiezen om te blijven argumenteren dat deze nieuwe wetgeving niet-werkbaar of niet-functioneel is. Algemeen directeur van Bureau DFO Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius: “De invoering van de AVG zal een grote impact hebben op de financiële sector. In bepaalde opzichten is de invoering van de AVG te vergelijken met de impact die de invoering van de Wft op de organisatie van advieskantoren heeft gehad. De invoering van de AVG zal ook de commerciële mogelijkheden van direct werkende partijen aanzienlijk beïnvloeden, aldus Oosterbaan Martinius.

Begrippen als Big Data moeten met deze AVG in een ander licht worden bezien. De persoonlijk financieel adviseur met wie de consument een vertrouwensrelatie heeft, lijkt binnen de AVG een beduidend aantrekkelijkere positie te hebben dan de anonieme, financiële instelling die massaal gegevens van klanten beheert en via deze data tracht klanten te verleiden nieuwe producten aan te schaffen”.

Praktische en inhoudelijk ondersteuning bij invoering AVG

In de nieuwsbrieven van Bureau DFO worden de eisen die voortvloeien uit de AVG eenvoudig en overzichtelijk uiteengezet. Bovendien stellen de bij, de nieuwsbrief, te leveren modellen de financieel advieskantoren in staat de AVG zo efficiënt mogelijk te implementeren in hun dagelijkse adviespraktijk. Aanmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrieven kan via deze link.