Controleer of uw inloggegevens zijn gestolen

De politie neemt regelmatig gegevens in beslag die zijn verzameld door een crimineel netwerk van softwarerobots dat inbreekt in computers. Zo’n netwerk noemt men een botnet. Tussen de illegaal verkregen gegevens kunnen ook uw e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden zitten. Het feit dat een netwerk is opgerold betekent niet dat deze gegevens nu veilig zijn. Het is mogelijk dat ze zijn doorverkocht aan andere (criminele) partijen.

Checkfunctie

Via de checkfunctie op deze pagina van de politie kunt u zelf controleren of uw e-mailadres voorkomt in de gegevens die door de politie in beslag zijn genomen hebben.

Als uw e-mailadres inderdaad voorkomt in de inbeslaggenomen inloggegevens, ontvangt u doorgaans binnen enkele minuten een e-mail van de politie. Zo weet u dat een door u gebruikte computer dus mogelijk geïnfecteerd is (geweest). Het is mogelijk dat door de grote belangstelling de wachttijd op de e-mail die u dan ontvangt langer is dan normaal. Zodra de wachttijd weer enkele minuten is, leest u dat op de betreffende pagina.

Let op!

Komt uw adres niet voor in de door de politie inbeslaggenomen inloggegegevens, dan krijgt u géén e-mail van de politie. Dit betekent alleen dat uw gegevens niet voorkomen in de datasets die men in beslag heeft genomen. Maar: uw computer kan besmet zijn (geweest) door een ander botnet dat nog niet opgerold is. Verander daarom regelmatig uw wachtwoorden en controleer ook andere checksites. Bijvoorbeeld deze: haveibeenpwnd.com.

Bron: politie