Aegon verkoopt Unirobe Meeùs Groep (UMG), een onafhankelijke onderneming voor financieel advies, aan Aon Groep Nederland voor EUR 295 miljoen. De verkoop is in lijn met de strategie van Aegon voor het optimaliseren van de portefeuille. De transactie leidt naar verwachting tot een toename van het Solvency II kapitaal van circa EUR 225 miljoen. Dit wordt toegevoegd aan het kapitaal in Aegon Nederland. De solvabiliteitsratio van Aegon Nederland verbetert hierdoor met naar schatting 6 procentpunt.

"Ik ben blij dat wij een nieuwe sterke eigenaar met een internationaal profiel hebben gevonden voor klanten en medewerkers van Unirobe Meeùs Groep", aldus Alex Wynaendts, CEO van Aegon. "Deze transactie past in het veranderende landschap voor verzekeraars in Nederland en is in lijn met onze strategie voor optimalisatie van onze portefeuille. Door deze verkoop vergroten we onze financiële flexibiliteit en kunnen we ons nog meer richten op activiteiten die tot de kern van onze strategie horen. Ik wil de medewerkers en het management van UMG bedanken voor hun betrokkenheid en loyaliteit."

Boekwinst

De verkoop leidt tot een boekwinst van circa EUR 180 miljoen. Deze zal worden gerapporteerd onder Overige baten nadat de transactie is afgerond. Door de verkoop zal het onderliggend resultaat vóór belasting met circa EUR 20 miljoen dalen. De transactie is onder voorbehoud van het advies van de desbetreffende ondernemingsraden en van de gebruikelijke toestemming van de toezichthouder. Naar verwachting wordt de verkoop in het vierde kwartaal van 2017 afgerond.

Over UMG

UMG voorziet 580.000 particuliere klanten en 75.000 zakelijke partners van onafhankelijk advies en verzekeringsproducten en behoort tot de top-3 van onafhankelijke adviesgroepen in Nederland. Aegon en UMG hanteerden geen productieafspraken: "onafhankelijk advies is prioriteit nummer 1".