Vooral kansen voor Nederland door opmars elektrische auto

"De kansen voor Nederlandse autobedrijven liggen voor het oprapen nu de elektrische motor zijn opmars maakt". Dat zegt Dirk Jan van Swaay, directeur energietransitie bij ING tegen crocolease.nl. De volledig elektrische auto staat aan de vooravond van zijn grote doorbraak, maar de Nederlandse autoindustrie is vooralsnog gericht op verbrandingsmotoren. Gaat dat concurrentievoordeel nu verdwijnen? ‘Welnee’, zegt Van Swaay. ‘Nederland is heel goed in innoveren. Die deur staat wijd open voor ons.’

Kansen

Niet alleen Van Swaay ziet veel kansen voor Nederland. De meeste grote spelers op het Nederlandse autotoneel zien mogelijkheden in een ommezwaai naar de elektrische markt. Peter Hulzebos van autotechnologiebedrijf E-Traction ziet zelfs alleen maar positieve gevolgen door de ontwikkeling van de elektrische auto. ‘De acceptatie van elektrisch rijden wordt alleen maar groter en barrières worden kleiner. De elektrische auto heeft componenten, infrastructuur en bijbehorende diensten nodig. Dat zijn ongelofelijk veel kansen voor de Nederlandse economie.’ Steeds meer Nederlandse toeleveranciers spelen in op de behoefte aan nieuwe technologie bij autofabrikanten. Vijf jaar geleden besloot het Brabantse ProDrive we zich te gaan richten op elektrische auto’s. Thomas van Schijndel, verkoop- en marketingmanager zegt dat het bedrijf alleen groeit: ‘Elektrificering gaat ons bedrijf een nog grotere groeispurt opleveren als degene waar we nu inzitten.’

Einde van een tijdperk

Nederland telt enkele honderden bedrijven die leveren aan de auto-industrie. De gezamenlijke omzet is ruim 9 miljard euro en er werken meer dan 40.000 mensen in de autosector. Maar Van Swaay weet het zeker: de verbrandingsmotor zoals wij die kennen is ‘an end of a life cycle’. ‘Er valt daarin niets meer te ontwikkelen. We staan nu aan de rand van iets nieuws, en dat is de elektrische motor.’ Van Swaay ziet geen negatieve gevolgen voor de economie. Hij verwacht niet dat er veel werkplaatsen gaan verdwijnen. Naar zijn verwachting komen er de komende decennia door de opmars van elektrisch rijden zelfs meer banen bij. ProDrive Technologies verwacht de komende jaren 100 tot 200 miljoen euro extra omzet. Van Schijndel: ‘We zien zoveel groeikansen. Het grote probleem is personeel. Daarom zijn we over de komende jaren op zoek naar meer dan duizend nieuwe werknemers.’

De klassieke monteur

Dat zijn veelbelovende vooruitzichten, maar vooralsnog zullen we de monteurs met oliehanden nog niet snel uit de garages zien verdwijnen. ‘Voordat de laatste diesel de wereld uit gaat zijn we tientallen jaren verder’, zegt branchorganisatie BOVAG. Zij verwachten op korte termijn eerst een groei in het aantal autotechnici, voordat de daling echt inzet. ‘Daar komt bij dat voorlopig eerst de bestaande verbrandingsmotoren schoner en zuiniger gemaakt moeten worden.’ Volgens BOVAG komt er dus eerst méér werk bij voor de klassieke automonteur. ‘Er komt een strengere milieuwetgeving, die het aantrekkelijk kan maken om traditionele motoren te reviseren. Denk aan het reinigen van roetfilters bijvoorbeeld.’

2025

Van Swaay denkt dat 2025 het grote kantelpunt wordt, want tegen die tijd zou de elektrische auto veel betaalbaarder moeten zijn dan dat ‘ie nu is. Per kilometer is de elektrische auto namelijk veel goedkoper: ‘brandstof’ kost veel minder en is veel efficiënter. Bovendien is er nauwelijks onderhoud nodig. ‘Een gewone auto heeft ongeveer tweeduizend bewegende delen, een elektrische heeft er een stuk of tien, inclusief stuur en wielen.’

Naast uitdagingen voor autofabrikanten, biedt de elektrische auto dus vooral kansen. Diensten als autolease en autodelen worden hierdoor veel aantrekkelijker. ‘Omgekeerd dragen zulke diensten bij aan de doorbraak van volledig elektrische auto’s,’ zegt Van Swaay. ‘Bovendien kunnen Nederlandse toeleveranciers heel erg goed inspelen op de behoefte aan die nieuwe technologie.’

Bron: Croco Lease