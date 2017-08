Nieuwe App laat kleine winkels beter concurreren met winkelketens

We kennen het allemaal, centra van steden die beheerst worden door grote winkelketens en daardoor steeds meer op elkaar gaan lijken. De A1 toplocaties zijn immers vaak te duur voor kleine en startende ondernemers om zich te kunnen vestigen zodat zij aangewezen zijn op locaties met minder traffic. Hierdoor krijgen zij weer minder impuls aankopen, minder omzet en een hoger voorraad-risico. Een situatie die moeilijk te doorbreken is.

De app Dloky,is als antwoord daarop ontwikkeld, in Nederland en reeds wereldwijd actief met miljoenen gebruikers. Dloky geeft de laatste acties van de winkels en horeca in uw directe omgeving op uw mobiel, gebaseerd op uw huidige of geplande GPS positie. U kan tientallen categorieën selecteren zoals dames of heren mode, cosmetica, sport, schoenen, restaurants, musea en clubs. U kan de maximale afstand kiezen en sorteren op loopafstand of de meest actuele acties.

Webapp

Directeur Robert Hoevers: “We zijn begonnen als gewone mobiele app maar sinds we onze webapp (een website die lijkt op een mobiele app) gelanceerd hebben is het echt hard gegaan. Dat komt met name omdat de winkels en acties nu hun eigen dloky pagina hebben en we met de webapp goed vindbaar zijn op Google, met miljoenen pagina’s wereldwijd gaat dat natuurlijk wel hard. Zo helpt Dloky de ondernemers ook om beter gevonden te worden in Google”.

Facebook

“Maar je hebt toch al Facebook” is een veelgehoorde reactie. Robert Hoevers: “Natuurlijk, en ik zou ondernemers dan ook zeker adviseren om een Facebookpagina te starten. Maar het bereik van de Facebookpagina van kleine winkels is vaak beperkt tot vaste klanten, vrienden en kennissen”. Bovendien willen mensen maar zelden alle Facebookpagina’s volgen van de winkels die zij bezoeken. Daarnaast heb je juist de groep van dagjesmensen en toeristen die niet eens van het bestaan van je winkel en/of Facebookpagina weten. Dloky werkt andersom, je ziet initieel alle winkels om je heen en je selecteert welke winkels je niet wilt zien. Dloky onthoudt vervolgens je voorkeuren.

Verdienmodel

“Als Dloky gratis is voor zowel bedrijven als gebruikers, hoe ga je dan geld verdienen?” is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Robert Hoevers: “We zijn momenteel bezig om een paar verdienmodellen te ontwikkelen, te denken valt aan cashback of kortingacties, spaarprogramma’s of mogelijkheden om je actie bovenaan een bepaalde categorie te promoten, zeg maar het Google search model. Desalniettemin zal het platform altijd gratis zijn en blijven voor bedrijven en gebruikers”. Het opzetten van een Dloky pagina voor bedrijven is een kwestie van een paar minuten met een handige Facebook synchronisatie.

Dloky hoopt dat ze kan bijdragen aan een minder eenzijdige winkelbeleving in steden. Nu het routine winkelen zich meer en meer zal verplaatsen naar online zal het fysieke winkelen zich beter gaan lenen voor nieuwe beleving en ontdekken, Dloky wil hierbij helpen, zowel de ondernemer als de consument.

Bron: Dloky