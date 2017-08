Aegon verkoopt activiteiten in Ierland

Aegon verkoopt Aegon Ireland plc aan AGER Bermuda Holding Ltd., de holdingmaatschappij van de Europese activiteiten van Athene Holding Ltd. Met de verkoop optimaliseert Aegon zijn portefeuille verder en vergroot het zijn financiële flexibiliteit. De opbrengst van de verkoop van Aegon Ierland, een aanbieder van beleggingsverzekeringen met een garantie en offshore obligatieproducten voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk

Dit komt uit op 81% van het eigen vermogen onder Solvency II op het moment van afronden van de transactie. Het eigen vermogen onder Solvency II van Aegon Ierland bedroeg op 30 juni 2017 ongeveer GBP 200 miljoen (EUR 220 miljoen). Door de verkoop verbetert de groepssolvabiliteitsratio van Aegon naar verwachting met 2 procentpunt.

Groepsstrategie

"Aegon beoordeelt voortdurend de portefeuille met bedrijfsactiviteiten om er zeker van te zijn dat ze nog passen in de groepsstrategie en we hebben besloten om onze activiteiten in Ierland te verkopen", zegt Alex Wynaendts, CEO van Aegon. "Wij denken dat een verandering van eigenaar het beste is voor alle betrokkenen. Ik wil iedereen binnen Aegon Ierland bedanken voor hun bijdrage aan de onderneming."

Boekverlies

Gebaseerd op de boekwaarde op 30 juni 2017, komt het boekverlies naar verwachting uit op ongeveer GBP 115 miljoen (EUR 125 miljoen), afgezien van bepaalde voorwaarden bij het sluiten van de transactie. Dit boekverlies wordt onder Overige lasten gerapporteerd. De verkoop heeft naar verwachting een immaterieel effect op het toekomstige onderliggend resultaat voor belastingen. De transactie is onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van de toezichthouder en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond.