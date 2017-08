UPIVA alternatief verdwijnende collectiviteiten en aanstellingen

Verschillende zorgverzekeraars nemen afscheid van gelegenheidscollectiviteiten. Deze collectiviteiten zijn uitsluitend gericht op het verlenen van kortingen en bieden verder onvoldoende toegevoegde waarde voor leden en medewerkers. Daarnaast schroeven sommige zorgverzekeraars het aantal aanstellingen flink terug. Veel assurantietussenpersonen zoeken voor 1 januari 2018 naar een passende oplossing voor hun portefeuille en hun verzekerden.

Zorgportefeuille elders onderbrengen

Maurice Massaar, directeur van UPIVA, ervaart dat assurantietussenpersonen zich aan het oriënteren zijn op een geschikt alternatief voor hun verzekerden. De kortingscomponent is voor veel Nederlanders de drijfveer om een bepaald pakket te kiezen. Als het voordeel komt te vervallen, lopen veel verzekerden op jaarbasis al gauw € 100,- mis. "Adviseurs zijn gebaat bij een vergelijkbaar aanbod voor de klant, inclusief passend en persoonlijk advies. Een goede dekking is minstens zo belangrijk als een gunstige premie. Eén van de alternatieven is het onderbrengen van de portefeuille bij een serviceprovider. Het onderhoud en de service richting klanten is dan gewaarborgd en de klant blijft profiteren van het voordeel en een goede zorgverzekering".

Aanstellingen op de schop

Een ander probleem waar assurantietussenpersonen tegenaan lopen, is het feit dat verzekeraars het aantal aanstellingen terugschroeven. Daarmee wordt het bijna onmogelijk voor de adviseur om zijn of haar klanten juist te adviseren. Tussenpersonen zoeken daarom naar een oplossing waarmee zij hun verzekerden vanaf 1 januari 2018 van dienst kunnen zijn.

TPC

“Om aan die vraag van veel tussenpersonen én de wensen van zorgverzekeraars tegemoet te komen, werkt UPIVA met het TussenPersoon Concept (TPC). Daarmee slaat de serviceprovider voor Zorg en Inkomen een brug tussen tussenpersonen en zorgverzekeraars. Met aanstellingen bij welgeteld 11 zorgverzekeraars is de kans groot dat de assurantietussenpersoon zijn of haar portefeuille kan onderbrengen en dat verzekerden de service blijven ontvangen die ze gewend zijn.

Bron: Upiva