Intelligente beveiligingscamera’s moeten inbraken voorkomen

In de regio Venray-Gennep gaat de politie testen of inbraken kunnen worden voorkomen aan de hand van intelligente beveiligingscamera’s. Het gaat om woningen die mogelijk doelwit zijn of waarbij inbrekers recentelijk hun slag hebben geslagen. De woordvoerster van de politie Limburg noemt deze aanpak ‘zeer uniek’, omdat dit elders in Nederland nog niet eerder is voorgekomen. ‘Het aanbrengen van intelligente beveiligingscamera’s is slechts tijdelijk’, verklaart de politie Limburg.

Geheim

Het doel van deze actie is om te achterhalen of het aantal woninginbraken hierdoor vermindert. Welke woningen worden voorzien van beveiligingscamera’s is geheim. Anders bestaat de kans dat inbrekers erachter komen en wegblijven.

Veiligheid

De beveiligingscamera’s moeten ervoor zorgen dat bewoners zich weer veiliger gaan voelen in hun eigen huis. ‘’Het is een goed initiatief van de politie om te starten met dergelijke actieplannen om de veiligheid in de woonwijk terug te brengen’’, vertelt een medewerker van deslotenmakeramstelveen.nl. ‘’Het zal je maar gebeuren dat er opeens een indringer voor je neus staat. Met de nieuwe technieken is dat hopelijk verleden tijd’’.

Alle camera’s kunnen 360 graden draaien en zijn voorzien van bewegingssensoren. Bewoners krijgen een melding op hun mobiele telefoon als er ongenode gasten zich in de woning begeven. Er kan direct melding worden gemaakt zodat de politie op tijd de dieven in hun kraag kan vatten.

Bron: ANP / Deslotenmakeramstelveen.nl