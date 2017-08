Drukkerijen hebben het zwaar (maar ook kansen)

Drukkerijen hebben het de afgelopen jaren erg zwaar. De oorzaak hiervan is de digitaliserende samenleving. Internet speelt een steeds grotere rol waardoor de vraag naar drukwerk drastisch aan het afnemen is. De afgelopen 8 jaar zijn er al 875 bedrijven geweest die noodgedwongen moesten stoppen. De 3585 bedrijven die nu nog over zijn hebben het zwaar. Dit heeft voornamelijk te maken met een overcapaciteit van drukpersen.

Deze overcapaciteit is op zich al een probleem, maar daarbij is de digitalisering nog steeds in volle gang. Mensen kopen en lezen steeds meer online, zoals kranten, tijdschriften en boeken. Hierdoor blijven deze grote en snel afschrijvende machines vrijwel ongebruikt staan.

Onderscheiden van de rest

Drukkerijen zullen om te overleven nieuwe manieren zien te vinden om zich te kunnen onderscheiden van de rest. Zo zijn er voor de drukkerijen kansen wanneer zij zich ontwikkelen tot nichespeler. Ze kunnen zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot bedrijf dat grafische producten ontwikkeld waar specialistische, voornamelijk technische, kennis voor nodig is. Denk hierbij aan 3D-prints of printed electronics. De verwachting is dat deze markt, ondanks de digitalisering, de aankomende jaren nog wel zal groeien.

Licht aan het einde van de tunnel

Toch ziet niet de toekomst van alle drukkerijen er zo zwaar uit. Bedrukkers van bijvoorbeeld verpakkingen kunnen naar verwachting een mooiere toekomst tegemoet zien. Mensen zullen tenslotte fysieke producten blijven kopen en de verpakking hiervan is het uithangbord van het merk. Daarnaast eisen consumenten ook steeds meer informatie over het product, zoals de herkomst en ingrediënten ervan. Daarnaast hebben kledingdrukkerijen als Jobopromotions ook nog veel vraag naar hun producten. Dit heeft voornamelijk te maken met de behoefte aan gepersonaliseerde werkkleding, sportkleding en andere soorten bedrukte kleding.

Bron: ANP / Jobo Promotions