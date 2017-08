Geenwachttijden.nl is de eerste onafhankelijke wachttijdenbemiddelaar speciaal voor (grote) bedrijven, mkb-ondernemers , zzp'ers en broodfondsen. Zij hebben te maken met fors oplopende wachttijden voor zorgverlening in Nederland. Vooral niet-spoedeisende ingrepen zijn moeilijk op korte termijn in te plannen.

Personeel sneller weer aan de slag dankzij wachttijdenbemiddeling in de zorg

Ondernemers en medewerkers die wachten op een niet-spoedeisende medische handeling sneller weer aan het werk krijgen. Dat is het idee achter het nieuwe platform Geenwachttijden.nl. Bedrijven kunnen hiermee flink wat geld besparen.

"Voor werkgevers en zzp'ers levert dit een boel frustratie op. Zij kunnen zelf nog niet aan de slag of moeten lijdzaam toezien hoe hun personeel onnodig lang thuiszit, wachtend op een behandeling", vertelt oprichter Erwin van geenwachttijden.nl

Wachttijdenchecker

Geenwachttijden.nl wil hier verandering in brengen. "Wij zijn de eerste aanbieder in Nederland die geheel onafhankelijke en betrouwbare wachttijdenbemiddeling aanbiedt, speciaal voor bedrijven, zzp'ers, broodfondsen en ondernemersplatformen. Dat doen we met behulp van onze Wachttijdenchecker. Die maakt zorgverlening sneller, efficiënter en toegankelijker en zorgt ervoor dat mensen sneller geholpen worden. Er zijn namelijk genoeg zorgaanbieders die patiënten wél snel de juiste hulp kunnen bieden."

Besparen gemiddeld met 23 werkdagen

Werkgevers met personeel in dienst kunnen via Geenwachttijden.nl bijna 200 euro per medewerker op jaarbasis besparen. "En voor zzp'ers, zzp-verenigingen en broodfondsen is onze bemiddeling minimaal 70 procent sneller dan de gemiddelde zorgverzekeraar", aldus de oprichter. Via Geenwachttijden.nl wordt de wachttijd gemiddeld met 23 werkdagen verkort. Een volledige maand dus. "Op deze manier kun je als zzp'er of freelancer binnen veel kortere tijd weer aan het werk, iets dat automatisch positieve gevolgen heeft voor je gezondheid én de onderneming."

Medische database

Het platform beschikt over een eigen actuele medische database met de beste medische specialisten, ziekenhuizen, klinieken en zelfstandige behandelcentra in Nederland, België, Duitsland en andere delen van Europa. "Zo bieden we bemiddeling voor werknemers en zzp'ers die kampen met rugproblemen, RSI, gehoorproblemen, burn-out en andere werk gerelateerde klachten. Maar ook voor klachten en symptomen die niet werk gerelateerd kun je bij ons terecht. Net zoals de beste second opinion en gezondheidschecks."

Overzicht in medische kosten

De kosten van een medische behandeling in een ziekenhuis of kliniek zijn vaak onduidelijk of zelfs helemaal niet zichtbaar. Zorgconsumenten zijn hierdoor nauwelijks in staat om de kosten te controleren, terwijl een ziekenhuis- of kliniek bezoek doorgaans met het eigen risico wordt verrekend. "Wij beschikken over een eigen nauwkeurige en uitgebreide zorgkostendatabase, zodat mensen niet meer voor vervelende verrassingen komen te staan. Zo maken we altijd de meest actuele medische behandelkosten inzichtelijk, waardoor we mensen voorafgaand of na de medische behandeling precies kunnen informeren over de kosten.

Kosten Wachttijdenchecker pakket :

Vanaf 1 euro per maand kun je als ondernemer of zzp'er al gebruik maken van deze wachttijdenchecker pakket . In sommige gevallen is dit onder voorwaarden zelfs fiscaal aftrekbaar.

Voordelen van het systeem de Wachttijdenchecker:

* Bespaar minimaal € 198 per medewerker met de wachtlijstbemiddeling (voor bedrijven)

* Ruim 70% sneller dan de gemiddelde zorgverzekeraar en doorgaans ook efficiënter (ook voor ZZP,ers)

* Men beschikt over een eigen up-to-date betrouwbaar systeem dat de beste medische specialisten, ziekenhuizen, (privé-)klinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC's) binnen Nederland, België, Duitsland en de rest van Europa in bestand heeft.

* 100% onafhankelijke bemiddeling, een professionele aanpak die de behoeften van de patiënt voorop stelt.

* Transparantie met betrekking tot de medische kosten voor een behandeling in zowel ziekenhuizen, klinieken en zbc's (gelet op het eigen risico)

* Inzicht in de individuele gezondheid en mogelijke gezondheidsrisico's van uw medewerkers.

Bron: Geenwachttijden.nl