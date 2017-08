Ondernemingen investeren steeds meer geld in fintech

Ondernemingen stoppen met hun investeringsfondsen steeds meer geld in startups die actief zijn met fintech, technologische innovatie in de financiële sector.In de eerste zes maanden van dit jaar investeerden bedrijven wereldwijd voor een bedrag van $ 2,6 miljard in fintech. Dat is 21% van de totale investeringen die in de eerste helft van 2017 werden gedaan. In 2016 was dit nog 17%.

Vooral Aziatische bedrijven actief met investeringen in fintech startups. In het tweede kwartaal was het aandeel van bedrijven in Azië 37%. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten zijn bedrijven goed voor 21% en in Europa voor 24%.

Dit blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek dat KPMG iedere drie maanden uitvoert naar de investeringen die wereldwijd gedaan worden in fintech. De totale investeringen in fintech namen in 2017 fors toe. In het tweede kwartaal werd voor een bedrag van $ 8,4 miljard geïnvesteerd, ruim twee keer zoveel dan de $ 3,6 miljard in de eerste drie maanden van dit jaar. “Toch moet de conclusie zijn dat de investeringen in fintech stabiel zijn”, constateert Ank van Wylick, FinTech-partner bij KPMG. Van Wylick: “De buy-out van HD uit Toronto door Amerikaanse Vista Equity Partners met een waarde van $ 3,6 miljard vertekent het beeld aanzienlijk. Wel zien we dat de herkomst van de investeringen verandert. Bedrijven zijn prominenter aanwezig en de echte durfinvesteerders, zoals de private equity huizen, lijken wat gas terug te nemen.”

Meer geld naar volwassen startups

In Europa namen de investeringen in fintech toe van $ 880 miljoen in de eerste drie maanden van dit jaar tot $ 2 miljard in het tweede kwartaal. Het aantal transacties daalde van 100 tot 90. Van Wylick: “Het is opvallend dat in Europa dit jaar tot nu toe gemiddeld veel meer geld geïnvesteerd wordt in later stage startups dan in 2016. De gemiddelde investering is nu $ 15,9 miljoen, terwijl dit in 2016 $ 10,2 miljoen was. In de Verenigde Staten zien we het omgekeerde. Daar daalt de gemiddelde investering in de meer volwassen startups van $ 22 miljoen in 2016 naar $ 10 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. En ook de Europese investeringen in early stage startups zitten in de lift met een stijging van de gemiddelde investering van $ 3,5 miljoen tot $ 5,4 miljoen. Met als opvallende uitschieter het Ierse Plynk, een series A bedrijf dat erin is geslaagd om in het tweede kwartaal van dit jaar een bedrag van $ 28,5 miljoen op te halen.

Veel belangstelling voor insurtech

Qua sectoren nemen in Europa met name de investeringen in insurtech, technologische vernieuwing in de verzekeringssector, flink toe. Zo wist het Zweedse BIMA, dat actief is met mobiele toepassingen op het gebied van micro-insurance, $ 55 miljoen op te halen. En het Britse Gryphon Group Holdings trok voor een totaal bedrag van $ 229 miljoen aan durfinvesteringen aan.

Van Wylick: “Ondanks het feit dat de verzekeringsmarkt in Europa relatie gefragmenteerd is, zullen de investeringen in beginnende startups in deze sector aan de orde van de dag blijven.”

Goede vooruitzichten

Van Wylick verwacht dat de fintech-investeringen in Europa ook de rest van dit jaar op een hoog niveau zullen blijven. Van Wylick: “De komst van de 'Payment Service Directive 2' alsmede de invoering van de 'EU General Data Protection Regulation' zullen de belangstelling voor regtech (technieken speciifiek voor de financiële industrie) en open banking-platformen doen toenemen. Ook Brexit blijft in dit kader van belang. De uiteindelijke uitkomst kan grote gevolgen hebben voor de regelgeving waarmee bedrijven te maken krijgen. Hoewel verstoring van het huidige landschap onontkoombaar zal zijn, bieden deze veranderingen de komende jaren ook nieuwe mogelijkheden voor technologische vernieuwing in de financiële sector.”

Bron: KPMG