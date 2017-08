Bereikbaarheid in privétijd moet beter beheersbaar zijn

Bijna twee derde (60 procent) van de zakelijke eindgebruikers van communicatieoplossingen in het mkb vindt het gemakkelijk als deze middelen in één gecentraliseerde omgeving draaien. Door het groeiend aantal communicatiemiddelen besteden medewerkers steeds meer tijd aan verschillende communicatietools en dat maakt integratie in een enkele omgeving wenselijk voor hun persoonlijke bereikbaarheid. Dit blijkt uit onderzoek van telecomleverancier Voiceworks in samenwerking met Magenta Publishing en Multiscope.

Toegenomen datagebruik

Uit het onderzoek van de drie organisaties onder 370 zakelijke eindgebruikers in het mkb blijkt dat het dataverbruik is toegenomen met 61 procent (gemiddeld per gebruiker van 20 tot 32 MB per dag) over het jaar 2016 ten opzichte van 2015. Dit is echter niet ten koste gegaan van telefoneren; het aantal belminuten in 2016 steeg eveneens met 4 procent. Bijna alle Nederlanders (93 procent) gebruiken meerdere communicatiemiddelen zoals telefonie, Whatsapp, Skype, Facebook en Twitter, ten opzichte van 5 jaar geleden. De helft van de onderzochte eindgebruikers maakt zowel zakelijk als privé gebruik van zijn mobiele telefoon. En iedere Nederlander gebruikt gemiddeld zo’n 30 apps en op elke app wordt gemiddeld 2,5 uur per maand gespendeerd.

Privétijd

Door de overvloed aan communicatiemiddelen neigt 52 procent van de gebruikers ertoe om direct te reageren op zakelijke berichten, ook al is dit in privétijd. Ook tijdens de vakantie beantwoorden medewerkers zakelijke berichten. Het reageren op zakelijke berichten, ook al is dit in privétijd heeft geleid tot maatschappelijke discussie. In februari van dit jaar gaf minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) al aan dat medewerkers na werktijd onbereikbaar moeten kunnen zijn voor hun werkgever omdat het vervagen van de grens tussen privé en werk kan leiden tot onder meer burn-outs.

Privé en zakelijk scheiden

Stijn Nijhuis, CEO van Voiceworks: ‘De meerderheid van de eindgebruikers die Voiceworks onderzocht vindt dat zij privé altijd van zakelijk moeten kunnen scheiden. Het liefst bepalen ze zelf wanneer en voor wie ze bereikbaar zijn en op welk device hun berichten binnen komen.’ Ze maken graag gebruik van features die de beschikbaarheid van collega’s laten zien en die ervoor zorgen dat je automatisch wordt teruggebeld wanneer een collega die je niet te pakken kreeg weer beschikbaar is. Ook zeggen eindgebruikers dat zij het handig vinden om gebruik te maken van één geïntegreerd systeem waar alle berichten en data op binnen komen, zodat zij hun bereikbaarheid eenvoudiger in eigen hand kunnen houden.

Totaalintegratie

De helft van de ondervraagden gebruikt een CRM-systeem en wil direct klantgegevens zien bij een inkomend bericht. Volgens Nijhuis voldoet een CRM-systeem als standalone product echter niet meer aan de eisen die vandaag de dag worden gesteld: ‘We zijn het stadium inmiddels gepasseerd waarin een CRM-systeem enkel als centraal punt voor klantgegevens werd gebruikt. "Een integratie tussen een CRM-systeem en bijvoorbeeld ons communicatieplatform zorgt voor een geïntegreerde totaaloplossing die het mogelijk maakt om je communicatie en bereikbaarheid efficiënt in te richten."

Minder kans op een burn-out

Al met al zorgt de mogelijkheid om je bereikbaarheid te managen, dat de neiging om te reageren op berichten gekanaliseerd wordt en vermindert de kans op een burn-out in het digitale tijdperk waarin we leven aanzienlijk.

Bron: Voiceworks