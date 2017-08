Collectieve verzekering bij problematiek gaswinning Groningen niet mogelijk

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Nationaal Coördinator Groningen laten weten dat een collectieve verzekering voor gedupeerden als gevolg van gaswinning in Groningen niet tot de mogelijkheden behoort. Dit heeft vooral te maken met mededingingsrechtelijke redenen. Verzekeraars willen wel op andere manieren bijdragen, bijvoorbeeld door het delen van kennis en kunde. Hiermee reageert het Verbond op het schriftelijke verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen aan verzekeraars om tot een collectieve benadering te komen.

“Kort na de brief van de Coördinator vernamen wij via media dat verzekeraars aan een collectieve verzekering werken”, vertelt Leo De Boer, directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars. “Dat heeft ons verbaasd, want over een collectieve verzekering is door het Verbond of NCG nooit eerder gesproken.”

Rechtsbijstand

“Onze leden hebben klanten in het aardbevingsgebied die een beroep doen op hun rechtsbijstandsverzekering”, aldus De Boer. “Voor deze klanten doen verzekeraars hun uiterste best om hun bij te staan bij het verhalen van de schade als gevolg van de bevingen.” Voor rechtzoekenden die al schade hebben of waarvan verwacht wordt dat die binnenkort schade krijgen, is het niet mogelijk om alsnog een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. In de wet is geregeld dat je je alleen kan verzekeren als er sprake is van een onzeker voorval. “Een collectieve rechtsbijstandsverzekering is mede hierom niet haalbaar,” stelt De Boer. “Daarom vinden wij het ook zo vervelend dat in de media verwachtingen zijn geschept die niet waargemaakt kunnen worden.”

Schadeprotocol

Verzekeraars willen wel graag meedenken aan oplossingen buiten het verzekeringsterrein, bijvoorbeeld door hun kennis en kunde op het gebied van schade(preventie) te delen. Zo zijn verzekeraars al betrokken bij het opstellen van een schadeprotocol.

Bekijk hier de reactie van het Verbond.

Bron: Verbond van Verzekeraars